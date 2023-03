Az új bejelentéssel kiegészült a Nagyszínpad headlinereinek listája, köztük a Mumford & Sons, Lorde és Macklemore is fellép a fesztiválon, valamint érkezett további több mint 30 nemzetközi sztár a különböző színpadokra – olvasható a Sziget közleményében.

Fotó: Andrew Chin

Teljes a nagyszínpad sztárfellépőinek listája, így már a napijegyek is elérhetők

– jelentette be Kádár Tamás, a Sziget főszervezője. „A már korábban bejelentett nagyszínpados headlinerek – mint Billie Eilish, David Guetta, Florence + the Machine és az Imagine Dragons – mellé a napokban csatlakozott a Mumford & Sons, Lorde és Macklemore, valamint érkezett további több mint 30 nemzetközi fellépő a különböző színpadokra.” Több kedvelt nemzetközi „party brand” is ismétel, illetve bemutatkozik az idei Szigeten. A Q-dance már tavaly is nagy sikert aratott. A tánczene keményebb stílusaira, főleg a Hardstyle-ra és a Hard Trance-re összpontosító programsorozat az idén is ott lesz a fesztiválon. Először csatlakozik a Szigethez az Awakenings.

Teljesen megújulnak a higiéniai blokkok, szinte az összes mobilvécé eltűnik a Szigetről, a helyüket konténeres angolvécéblokkok veszik át.

„Tavaly sokat küzdöttünk a szokatlan szárazság miatti szálló porral, az idén azonban több fronton is teszünk azért, hogy ez ne ismétlődhessen meg. Egyrészt már tavaly év végén visszazöldítettük a Szigetet, ezzel eltüntetve a kiszáradás okozta hiányosságokat a füves talajon. A Fővárosi Önkormányzattal és Óbuda Önkormányzatával közösen dolgozunk azon, hogy hasonló eset ne fordulhasson elő, és szárazság esetén folyamatosan tudjuk biztosítani a Duna vizével a locsolást. Mindemellett egy új pormentesítő kezelést alkalmazunk a fesztivál teljes területén, amelynek lényege, hogy az eljárás a levegő páratartalmát felhasználva enyhén nedves réteget képez a talajon – ezzel megakadályozva, hogy por kerüljön a levegőbe” – mondta a főszervező.