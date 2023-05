Továbbra sincs egyezség a hollywoodi filmipari írók és a stúdiók között: a két írói szakszervezetet és a kilencezer dolgozót tömörítő Writers Guild of America (WGA) szerint a munkavállalók az egzisztenciájuk fenntartásáért harcolnak, mert az elmúlt évtizedben egy centtel sem nőtt a javadalmazásuk.

Fotó: AFP

A szakszervezetek a nagy stúdiókkal – mint például a Disney és a Netflix – állnak tárgyalásban, és még hétfőn, kvázi az utolsó órákban is tárgyalnak, hogy elkerüljék a sztrájkot. A fő problémát a streamingszolgáltatók előretörése okozza, hiszen az ezeken futó sorozatok hagyományosan rövidebbek időben és az epizódok számában is, mint anno a tévés szériák voltak. Így jóval kevesebb pénzt is kapnak értük.

Amerikában ezrével küldi el dolgozóit a Walt Disney A költségcsökkentés jegyében zajlik az újabb karcsúsítás, eközben Magyarországon a Disney+ kivezeti a bevezető árat az éves előfizetéseknél.

A sorozatírók fele a szakszervezeti minimálbért kapja, de nem csak ez böki az írók csőrét. A másik komoly probléma a mesterséges intelligencia. A WGA ugyanis garanciát akar arra, hogy a stúdiók nem kezdenek el programokkal forgatókönyveket íratni, és azt sem akarják, hogy esetleg az így elkészült könyveket később mégis nekik kelljen emberi nyelvre átültetni – írja a Reuters.

Mi lesz, ha a sztrájk kezdődik?

Utoljára 2007-ben volt sztrájk Hollywoodban, és száz napig tartott. Ám ez is elég volt ahhoz, hogy több sikeres tévésorozatot is földbe állítson. Az egyik leghíresebb példa a 4400 című sci-fi-sorozat volt, amely Magyarországon is jól futott, sőt, a negyedik évadig eljutó sorozat egy izgalmas fordulattal ment pihenőre, ám onnan már nem tért vissza, a sztrájk miatt leállították a produkciót.

Kalifornia állam mintegy 2,1 milliárd dollárt bukott a száznapos sztrájkkal és az utóhatásaival.

Egy mostani sztrájknál az élő esti műsorok, amelyek írókat alkalmaznak, gyakorlatilag azonnal leállnának. Ilyen például Jimmy Fallon és John Oliver show-ja is. A napi szappanoperák esetében az ősszel kezdődő sorozatévadok közül is többet el kellene halasztani, mert ezek írása hagyományosan a május–júniusi időszakban zajlik, azaz még nincsenek kész forgatókönyvek.

Érdekesség, de éppen a Netflix – amely miatt többek között kialakult a mostani helyzet – lenne a szakértők szerint az, amelyiket a legkevésbé érintené a sztrájk, hiszen a streamingszolgáltató már akkora nemzetközi hálózattal rendelkezik, hogy globálisan bőven meglenne az amerikai sorozatok és filmek nélkül is.