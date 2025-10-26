A világ leghosszabb függőhídja épül meg Szicíliában – már toborozzák a munkaerőt

Évezredes álom válhat valóra Itáliában, illetve az egész mediterrán térségben az állandó Messinai-híd megépítésével. A 4,7 millió lakosú Szicíliába átvezető átjáró befejezését 2032-re tervezik. A Webuild vezette Eurolink konzorcium által kivitelezendő infrastrukturális projekt egy 3,3 kilométer fesztávolságú függőhíd, 40 kilométernyi közúti és vasúti összeköttetés, három új vasútállomás, valamint egy üzleti központ építését foglalja magában.

A Szicíliát a szárazfölddel összekötő függőhíd látványterve. Fotó: AFP/Handout/Webuild Multimedia Library

A világon a leghosszabb függőhíd épülne meg Szicíliában

Szicíliát és az olasz szárazföldet a Messina-szoros választja szét. A tengerszoros legközelebbi pontja 3,1 kilométer, amely a szicíliai Messina városának kikötőjétől a szárazföld kalábriai régió Villa San Giovanni városáig mért távolság. A két pont közötti állandó híd létrehozása már az ókorban, a rómaiak korában komolyan fontolóra vett elképzelése volt, és a későbbi időkben is rendszeresen felmerült megépítésének gondolata. A modern időkben is többször előkerült a híd megépítésének ötlete, 2009-ben már úgy tűnt, zöld utat kap a beruházás, aztán 2013-ban lefújták azt.

Most viszont igazi szenzációt jelent, hogy az olasz kormány rábólintott a projektre. Ha pedig elkészül, a létesítmény a világ leghosszabb, 3.666 méteres függőhídja lesz (jelenleg a törökországi Çanakkale-híd a leghosszabb, 2.023 méterrel).

A Szicília-híd projekt azonban nemcsak gazdasági lehetőségeket jelent, de félő, hogy a maffia is bekapcsolódik

Bár Giorgia Meloni miniszterelnök kormánya szigorú intézkedéseket jelentett be a szervezett bűnözés lehetséges beszivárgása ellen. A Szicíliában és Calabria tartományban egyaránt aktív Cosa Nostra és 'ndrangheta bűnszövetkezetek a múltban gyakran megszerezték maguknak a nagy középítési projekteket, így félő hogy ebből, a közel 14 milliárd dolláros projektből is tovább gazdagodnak. És a beruházás más okokból is heves társadalmi és politikai vitákat váltott ki; a támogatók szerint a gyorsforgalmi vasúti és közúti kapcsolat fellendítené a déli, hátrányos helyzetű régiók gazdaságát, az ellenzők azonban a földrengésveszélyre, a tájrombolásra és a potenciális pénzpazarlásra hívják fel a figyelmet. Ráadásul több mint 440 telket kell kisajátítani a szicíliai oldalon és a szárazföldi Calabria régióban, hogy helyet teremtsenek a hídnak és a hozzá tartozó közúti és vasúti összeköttetéseknek.

