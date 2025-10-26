A könyv a lelke mindennek, de az eladott példányszám is számít

A legnagyobb példányszámban eladott könyvek elképesztő számokat produkálnak, szinte felfoghatatlan mennyiségben keltek el a boltok polcairól. A vallási művek többmilliárdos eladást értek el, de a szótárak és az idézetgyűjtemények is jelentős sikert könyvelhetnek el.

A könyvek is szórakoztatnak / Fotó: Miljan Zivkovic / Shutterstock

Az emberek azóta találnak ki és mesélnek el történeteket, mióta világ a világ. Ezt különböző módokon tették meg, hiszen már az írás és a könyvek előtt is létezett a történetmesélés.

Az emberek szájhagyomány útján adták tovább a mondandójukat. Meséket, mítoszokat, legendákat és tanulságos példázatokat meséltek egymásnak a tűz körül, vadászat közben vagy a közösségi rítusok során.

Valami megváltozott a könyvek megjelenésével. A történetek maradandó formát kaptak, a könyvek pedig az emberi tudás és kultúra értékhordozóivá váltak. Ezáltal az olvasás a gondolkodás és az elme fejlődésének egyik legfontosabb eszköze lett. Napjainkban is ugyanolyan fontos maradt ez a tevékenység, függetlenül attól, hogy ki milyen stílusban vagy formátumban olvas, hiszen minden olvasás gazdagítja a tudást, a képzelőerőt és az érzelmi intelligenciát.

Ezért érdemes feltérképezni, mely könyvek hozták meg a legnagyobb anyagi sikert

Az első helyen a Biblia áll. Messze a legnagyobb példányszámban eladott könyv a világon. Eddig több mint ötmilliárd példányt értékesítettek a vallási irodalom legmeghatározóbb keresztény elbeszéléséből. Egyesek szerint ez a könyv gyakorolta a legnagyobb hatást a világtörténelem alakulására. A leglátványosabb hozadéka az említett hatásnak a képzőművészetben és az építészetben figyelhető meg – erről az SZRFK oldalán olvashatunk.

A második helyezést a kis vörös könyv kapta meg. A könyv a Kínai Kommunista Párt egykori elnöke, Mao Ce-tung idézeteit fogja össze. A gyűjtemény 1964 áprilisában készült el. Ebben az időben a terjesztése milliárdos nagyságrendű volt, de pontos számok nem állnak a rendelkezésünkre. Azt viszont tudjuk, hogy 1966 és 1976 között a könyvecske mintegy 500 kiadásban és 50 nyelven jelent meg. A pontos eladott példányszámot nem ismerjük, de a szakértők úgy gondolják, hogy valahol 800 millió és 6,5 milliárd között rejlik az igazság – erről a Moly írt.