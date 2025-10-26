Deviza
EUR/HUF390.02 0% USD/HUF335.35 -0.03% GBP/HUF446.83 +0.09% CHF/HUF421.05 -0.13% PLN/HUF91.95 +0.06% RON/HUF76.66 -0.04% CZK/HUF16.04 +0.02% EUR/HUF390.02 0% USD/HUF335.35 -0.03% GBP/HUF446.83 +0.09% CHF/HUF421.05 -0.13% PLN/HUF91.95 +0.06% RON/HUF76.66 -0.04% CZK/HUF16.04 +0.02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
kamatvágás
tőzsde
Fed

Harmadszor állt bele a kamatcsökkentésbe Jerome Powell

Bármily rutinszerűnek és előre árazottnak tűnt is a szerdai amerikai kamatvágás, a Fed még könnyen mellényúlhat. A lehetséges szcenáriók közül csak az egyik a puha landolás. Újra elszabadulhat az infláció, miként recesszióba is csúszhat a gazdaság.
Faragó József
2025.10.26, 21:30

Rutinszerű lépésnek, előre árazott kamatcsökkentésnek tűnik a Fed szerdai döntése. Ám Jerome Powell hónapok óta komoly washingtoni nyomás alatt áll, s a madátuma lejár tavasszal. Talán a mostani ősz az utolsó lehetősége a Fednek, hogy független jegybankként próbáljon eligazodni a piaci kihívások és a makroadatok sűrűjében. Mielőtt Donald Trumphoz lojálisabb jelölt foglalná el a elnöki széket.  

Kamatcsökkentés
Nem először kezd kamatcsökkentési periódust Powell / Fotó: Anadolu via AFP

Három szcenárióból csak az egyik a puha landolás

Powell hivatali ideje alatt immár harmadszor próbálja meg a kamatcsökkentés kényes manőverét. 2019-es erőfeszítéseit a pandémia törte derékba, míg tavaly a munkaerőpiac ugyan stabilizálódott, de idén az infláció ragadós lett Trumpi áprilisi vámvihara miatt. 

A makrogazdasági kockázatok mellett 

a Fed függetlenségét is rendkívüli kihívás fenyegeti az elnök részéről. 

 

A történelem három lehetséges kimenetelt kínál. Emlékezetes, hogy az 1990-es évek közepén a Fed sikeresen megtervezte a puha landolást: inflációs robbanás nélkül sikerült gazdasági növekedést csiholni. Míg a hatvanas évek végének monetáris lépései a hetvenes évek tartós inflációjába torkollottak. Végül az 1990-es, a 2001-es és a 2007-es lépések nyomán recesszóba csúszott az amerikai gazdaság.    

Egyensúlyba kerülhet a munkaerőpiac

A Fed tisztviselőinek szerdán közzétett előrejelzései a növekedésről, az inflációról és a foglalkoztatásról alig változtak júniushoz képest. Ám akkor még csak a jegybankárok szűk többsége várt két idei kamatvágást, most 

a többség immár összesen három csökkentéssel számol 2025 végéig. 

Hogy mi változott? A munkahelyek számának növekedési üteme lassult jelentősen ezen a nyáron. A foglalkoztatottak számának növekedési üteme ciklikus mélypontra süllyedt a harmadik negyedévben, miközben a munkanélküliségi ráta továbbra is konzisztens a Fed maximális foglalkoztatásra vonatkozó mandátumával. Az elmúlt időszaki adatok a munkaerő iránti kereslet mérséklődéséről árulkodnak, miközben a kínálati oldal is korlátokkal szembesül, így a munkaerőpiac a foglalkoztatás bővülésének alacsonyabb üteme mellett kerülhet egyensúlyba.

Bár tavaly nyáron a munkahelyek száma előbb lassult, majd gyorsult. Ám ez 1990-ig visszatekintve, ez a fordulat szoros kivételnek számít, ezért az elemzők nem számolnak ezzel a kockázattal. 

 

Fed-alapkamat
Hosszú árnyékot vethet a recesszió

Kamatcsökkentés közben könnyen mellényúlhat a Fed

Előfordulhat, hogy a jegybankárok melléfognak. Legalább két tényező van az amerikai gazdaságban, melyet lehet ideiglensenek és tartósnak is tekinteni.

A Trump-kormányzat politikai kísérletei – beleértve a bevándorlási korlátozásokat, amelyek korlátozzák a munkaerő növekedését és a vámemeléseket, amelyek sokkal szélesebb körűek, mint az első ciklusában – tartósan megváltoztathatják a gazdaság áru- és szolgáltatástermelési képességét. Amit a Fed 

átmeneti ciklikus gyengeségként is értelmezhet.


A másik a tőzsdék feltűnő lendülete. A munkaerőpiac puhasága és a stagnáló lakásszektor miatti nyugtalanság ellenére is kitartottak a fogyasztói kiadások, s a vállalkozások folyamatosan öntik a pénzt mesterséges intelligencia infrastruktúrájába. Itt is nehéz megítélni, hogy tartós vagy ciklikus jelenséggel van dolgunk. 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu