Újabb brutális tűz Románia és Százhalombatta után: Németország egyik legfontosabb gyára is kigyulladt, itt se tudja senki, mi okozta – videó
Tovább szaporodnak a sokak szerint különös ipari káresemények Európában. Újabb brutális tűz történt a hétvégén, ezúttal Németország egyik legfontosabb gyárában.
Ez önmagában is hírértékkel bírna, de miután néhány nap leforgása alatt ez már a többedik tűz vagy robbanás, ami európai ipari létesítményekben következett be, még inkább inkább közérdeklődésre tarthat számot. Pláne, hogy Németországban nincs egy hete, hogy hasonló történt: október 20-án egy újrahasznosító üzemben csaptak fel a lángok Sontheim településen.
A tűz súlyosságát talán jól mutatja, hogy a helyi ivóvízszolgáltató arra kérte a lakosságot, hogy fogja vissza a vízfogyasztását, hogy a víztározók gyorsabban megteljenek. Az alábbi videón az látszik, hogyan pusztított a tűz.
Újabb brutális tűz: Németország egyik legfontosabb gyára is kigyulladt
Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy jelen állás szerint a feltételezéseken túl semmiféle bizonyíték nincs arra nézve, hogy az időben egymáshoz valóban közel eső esetek között bármilyen összefüggés is lenne.
- A sort egy romániai, de orosz (Lukoil) tulajdonú olajfinomító kezdte, amelyből október 20-án jelentettek robbanást. Utóbb kiderült, balesetről van szó.
- Aznap éjjel kigyulladt Százhalombattán a Dunai Finomító. A Mol határozottan cáfolta, hogy lenne bármilyen kapcsolódás a romániai robbanáshoz, a kárfelmérés jelenleg is tart.
- Szintén aznap történt a fent már említett szeméttűz Sontheimban.
- Október 24-én pedig immáron egy kulcsfontosságú német gyárban tört ki brutális tűz. Ez sem az olajiparban tevékeny, hanem az acélgyártásban.
Utóbbiról ugyancsak készült videófelvétel.
Egyelőre nem tudni – ahogy Százhalombattán és Sontheimban sem –, hogy mi okozta a brutális tüzet. Ennek kiderítésére zajlik a vizsgálat.
A thyssenkrupp Duisburg-Bruckhausenben működő acélgyára gyulladt ki.
A tűzoltók nagy erőkkel érkeztek ki a helyszínre, de a tűz tombolását csak másnap reggel sikerült megfékezniük. A méteres lángok miatt óriási füst keletkezett. A lakosságot a rendkívüli helyzetekre kifejlesztett applikáció, a NINA is figyelmeztette (igaz, a visszajelzések egy része szerint csak órákkal később). Személyi sérülés viszont nem történt.
A tyssenkrupp a vezető minőségi síkacélgyártók közé tartozik. Az itteni acélgyártás termékeit a mindennapi élet számos területén használják, például az autókban, mosógépekben és egyéb háztartási készülékekben vagy éppen szélturbinákban (szélerőművekben). A tűzben kiégett gyáregységben olyan síkacélt gyártanak, amely egyebek mellett az autóipar számára készül.
A thyssenkrupp tájékoztatása szerint a tűz körülbelül 22:15 órakor ütött ki a meleghengerműben. A tűzoltók csak szombat hajnalra, 4:20-kor tudták az ellenőrzésük alá vonni. A cég kiemelte, hogy a vészhelyzeti protokoll gyorsan és jól működött.
Az, hogy nem történt személyi sérülés, valóban rendkívüli pozitív: a thyssenkrupp Steel Europe AG duisburgi telephelyén ugyanis mintegy 13 ezren dolgoznak a legfrissebb statisztika alapján.
A hétfő esti százhalombattai olajfinomító tűzoltása gyors és szakszerű volt. A Mol-üzem területén felcsapó lángokat a tűzoltók lokalizálták, eloltották, és személyi sérülés sem történt.