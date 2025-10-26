Újabb brutális tűz Románia és Százhalombatta után: Németország egyik legfontosabb gyára is kigyulladt, itt se tudja senki, mi okozta – videó

Tovább szaporodnak a sokak szerint különös ipari káresemények Európában. Újabb brutális tűz történt a hétvégén, ezúttal Németország egyik legfontosabb gyárában.

Ez önmagában is hírértékkel bírna, de miután néhány nap leforgása alatt ez már a többedik tűz vagy robbanás, ami európai ipari létesítményekben következett be, még inkább inkább közérdeklődésre tarthat számot. Pláne, hogy Németországban nincs egy hete, hogy hasonló történt: október 20-án egy újrahasznosító üzemben csaptak fel a lángok Sontheim településen.

A tűz súlyosságát talán jól mutatja, hogy a helyi ivóvízszolgáltató arra kérte a lakosságot, hogy fogja vissza a vízfogyasztását, hogy a víztározók gyorsabban megteljenek. Az alábbi videón az látszik, hogyan pusztított a tűz.

Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy jelen állás szerint a feltételezéseken túl semmiféle bizonyíték nincs arra nézve, hogy az időben egymáshoz valóban közel eső esetek között bármilyen összefüggés is lenne.

A sort egy romániai, de orosz (Lukoil) tulajdonú olajfinomító kezdte, amelyből október 20-án jelentettek robbanást. Utóbb kiderült, balesetről van szó. Aznap éjjel kigyulladt Százhalombattán a Dunai Finomító. A Mol határozottan cáfolta, hogy lenne bármilyen kapcsolódás a romániai robbanáshoz, a kárfelmérés jelenleg is tart. Szintén aznap történt a fent már említett szeméttűz Sontheimban. Október 24-én pedig immáron egy kulcsfontosságú német gyárban tört ki brutális tűz. Ez sem az olajiparban tevékeny, hanem az acélgyártásban.

Egyelőre nem tudni – ahogy Százhalombattán és Sontheimban sem –, hogy mi okozta a brutális tüzet. Ennek kiderítésére zajlik a vizsgálat.

A thyssenkrupp Duisburg-Bruckhausenben működő acélgyára gyulladt ki.

A tűzoltók nagy erőkkel érkeztek ki a helyszínre, de a tűz tombolását csak másnap reggel sikerült megfékezniük. A méteres lángok miatt óriási füst keletkezett. A lakosságot a rendkívüli helyzetekre kifejlesztett applikáció, a NINA is figyelmeztette (igaz, a visszajelzések egy része szerint csak órákkal később). Személyi sérülés viszont nem történt.