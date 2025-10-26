Orosz-ukrán háború: itt a remény a békére, Moszkva először nyilatkozott arról, hogy elfogadná a frontvonal befagyasztását

„Diplomáciai megoldás” körvonalazódik az orosz–ukrán háború befejezésére – mondta Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin orosz elnök különleges elnöki megbízottja.

Kirill Dmitrijev, Putyin különleges megbízottja: közel van a megállapodás az orosz–ukrán háború diplomáciai lezárására / Fotó: AFP

Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok „meglehetősen közel állnak” ahhoz, hogy megállapodásra jussanak az ukrajnai háború lezárásáról – közölte egy magas rangú orosz tisztviselő. Kirill Dmitrijev kijelentése azután hangzott el, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán azt mondta: a jelenlegi frontvonalak mentén befagyasztani a háborút „jó kompromisszum”. Dmitrijev péntek este a CNN-nek azt nyilatkozta, hogy

nagy lépés Zelenszkij elnök részéről, hogy már elismeri: a kérdés a frontvonalakról szól.

Közeledik a diplomáciai megoldás az orosz–ukrán háború befejezésére

„Tudja, korábban az volt az álláspontja, hogy Oroszországnak teljesen ki kell vonulnia. Szóval úgy gondolom, meglehetősen közel vagyunk egy diplomáciai megoldáshoz, amit ki lehet dolgozni” – mondta Dmitrijev.

Ugyanakkor Ukrajna és európai szövetségesei pénteken arra is figyelmeztettek, hogy „a határokat nem lehet erővel megváltoztatni”. Oroszország viszont további területi engedményeket követel Ukrajnától, mielőtt beleegyezne a tűzszünetbe.

Orbán Viktor: nem került le a napirendről a budapesti békecsúcs

Dmitrijev szombaton Floridában találkozott Donald Trump amerikai elnök különmegbízottjával, Steve Witkoff-fal, hogy megoldást keressenek az ukrajnai háborúra. Várhatóan Trump és Vlagyimir Putyin is másodszor ül majd tárgyalóasztalhoz az ügyben, feltehetően egy budapesti csúcstalálkozón. A budapesti tárgyalásokat házigazdaként szervező magyar miniszterelnök, Orbán Viktor szombaton kijelentette, hogy a találkozó „nem került le a napirendről”.

Az időpont még bizonytalan, de meg fog történni

– mondta a magyar miniszterelnök.

🤝 When President @realDonaldTrump leads, deals are made. Meanwhile, Europe moralises itself into paralysis. The Budapest Peace Summit will take place, and Europe may find itself watching from the sidelines. pic.twitter.com/B1MCKXTg1i — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 25, 2025

Eközben folytatódnak az orosz támadások Ukrajna ellen: péntek éjjel két ember meghalt, tizenhárman pedig megsebesültek a Kijev elleni csapásokban – jelentette a Reuters.