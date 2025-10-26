Soha nem találná ki, hogy miért drágult történelmi csúcsra az ezüst

Az ezüst árrobbanásait és zuhanásait rendszerint túlfűtött befektetők hajtják, de a józan iparosoknak is megvan a maguk, talán még fontosabb szerepe - írja a Bloomberg.

A napelemek hajtják az ezüst árfolyamát / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az ezüst az árfolyama az idén eddig 67 százalékkal nőtt. A nemesfém ára múlt héten rekordot döntött, 54,24 dollárra emelkedve unciánként, de mostanra a spekulatív lelkesedés alábbhagyott: kedden 7,1 százalékkal esett. Az ezüst nemesfém, ám sokan elfeledkeznek arról, hogy egyben ipari fém is.

Az érmékbe és rudakba fektetők az éves termelésnek alig egyötödét veszik meg, az ékszerek és evőeszközök pedig egy újabb ötödöt.

A többit az ipar használja fel, ahol számos módon hasznosítják. Az ezüst legismertebb árrobbanásait mindig az ipari kereslet fűtötte. Például 1979-ben három texasi olajmágnás gyakorlatilag felvásárolta a piacot, az árak karácsony estéjétől 1980 első tőzsdenapjáig 62 százalékkal ugrottak meg, mígnem egy a határidős piacon bekövetkezett fedezeti felszólítás pénzügyi pánikot váltott ki. (Ebből született az ikonikus vígjáték, a Tőzsdecápák karácsonya – eredeti címén Trading Places.)

Rövid dicsőség

Az akkori árrobbanást sem a puszta spekuláció hajtotta. Ahogy minden összeesküvés-elméletben van némi igazság, úgy minden pénzügyi buborékban is van egy adag valódi kereslet. A színes fényképezés és az elektronikus vaku elterjedése a hetvenes években soha nem látott mértékben serkentette a fotózást – ez pedig fellendítette az ezüstalapú fotóemulziók iránti keresletet.

Az Egyesült Államokban a fotóipar közel 60 százalékkal több ezüstöt használt fel 1969 és 1979 között, mígnem a kereslet közel felét el ez tette ki.

Ugyanez történt 2011-ben is, amikor az ár majdnem elérte az 50 dolláros unciánkénti szintet, a napelemgyártás korai fellendülése miatt. Az ezüst a legjobb elektromos vezető anyag, és az ultravékony ezüstréteg, amelyet a napelem hátuljára nyomtatnak, maximalizálja az energiatermelést.

Ez a buborék azonban kipukkadt, amikor a gyárak drasztikusan csökkentették az ezüstfelhasználást. Ma a beépített teljesítményre vetített ezüsthasználat alig 10 százaléka a 2011-es szintnek. Sajnos a napelemárak is hasonló mértékben estek, így a nemesfémek ismét fájdalmas költségtényezővé váltak.