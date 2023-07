Tíz napig bujkált emberrablók elől egy 52 éves magyarul beszélő nő a houstoni nemzetközi repülőtér mosdójában. Bár sokan a Tom Hanks főszereplésével készült Terminál című filmre gondolhatnak, ezúttal a Travelpulse cikke szerint a valóságban zajlottak le a nem mindennapi jelenetek.

Napokig bujkált a houstoni reptéren a magyar nő (képünk illusztráció).

Fotó: AFP

A portál houstoni lapokra hivatkozva írta, hogy a nőt Monica Phillips, egy reptéri biztonsági őr találta meg a mosdóban, akit korábban kiképeztek arra, hogy az emberrablásra utaló gyanús jeleket figyelje. Ezúttal viszont egy telefonnal indult a történet: a nő állítólagos fia ugyanis felhívta a reptér biztonsági szolgálatát, hogy az édesanyját keresi. A nőnek május 28-án kellett volna Houstonban átszállnia egy Európába tartó gépre, de azóta nem hallott felőle.

Phillipsnek gyanús lett, hogy a magát a nő fiának kiadó telefonáló miért várt volna öt napot a hívással, ha valóban aggódna az édesanyjáért.

Napokkal később Phillips és a rendőrök rábukkantak az egyik mosdóban a nőre, aki azóta ott bujkált.

Bár csak magyarul tudott beszélni, a biztonságiak fordítóprogram segítségével így is megértették, hogy miről van szó, és Phillips is rögtön kapcsolt, hogy valószínűleg őt kereste az ismeretlen telefonáló, majd hoztak egy tolmácsot is, aki tudott magyarul, így minden részletet megtudtak a hatóságok.

A nőt két férfi kísérte a texasi Lubbockból Houstonba, ott kellett volna átszállnia, de a nő ekkor kijátszotta kísérőit, és eltűnt a szemük elől. A magyar nőt a bevándorlási hivatal munkatársai vették át, akik rögtön kórházba vitték, hiszen a tíz nap bujkálás alatt szinte semmilyen rendes ételt nem evett.

Az ügyben a rendőrség is nyomozást indított.