Oroszország erős nemzeti márkajelzést, nagyobb exportbevételt akar

Az orosz exportügynökség ösztönzi az ország vállalatait, hogy igyekezzenek megszerezni termékeik számára egy tekintélyt ígérő védjegy használatának a jogát. A Made in Russia ismertsége segítheti az orosz termékek exportsikereit.
VG
2025.08.24., 20:19

Regionális márkák integrációjáról és a Made in Russia (Oroszországban készült) koncepcióról tárgyaltak Volgográdban augusztus 7-én. Az eseményen a Déli Szövetségi Körzet exportorientált vállalatai csatlakoznak a külföldi piacokra irányuló promócióhoz, amelyet az Orosz Exportközpont (REC) fejlesztett – erről Alekszej Szolodov, az REC alelnöke beszélt a rendezvény Made in Russia plenáris ülésén. 

Made in Russia
Egyre több Made in Russia logóval ellátott terméket szeretnének látni a világban / Fotó: RIAN

Az Orosz Exportközpont az azonos nevű program keretében foglalkozik az exportra szánt orosz termékek promóciójával. Mára az orosz zászló színeiben pompázó, madár formájú Made in Russia logó Oroszország felismerhető exportmárkájává vált, a legnagyobb nemzetközi iparági kiállításokon és piacokon szerepeltetik.

Alekszej Szodolov szerint ez a minőségi jelzés, a madár alakú Made in Russia világszerte bevésődött a forgalmazók és a vásárlók tudatába. Minden egyes kiállítással és marketingkampánnyal nő a márkához hű fogyasztók száma. Ehhez jelentősen hozzájárulnak a Déli Szövetségi Körzet vállalatai is: a körzet 127 vállalkozása már megkapta a jogot, hogy termékeire ráhelyezze a védjegyet.

Profil-, földrajziterület -és „minden más”-semleges a Made in Russia logó 

„A Made in Russia programot úgy alakítottuk ki, hogy azok a vállalatok, amelyek minőségi termékkel rendelkeznek, függetlenül a régiótól, a termék típusától, a gyártási módszertől vagy a vállalkozás méretétől, használhatják. (...) A nemzetközi gyakorlatban a Made in előtaggal ellátott országmárka először az ország lakosai és vendégei számára vált a minőség jelzőjévé, majd a határain túl is. Pontosan ugyanezt a megközelítést fogjuk követni az állami támogatás tekintetében is” – magyarázta Roman Csekusov, az Oroszországi Ipari és Kereskedelmi Minisztérium államtitkára, miniszterhelyettese. Hangsúlyozta, hogy a minisztérium számára a nemzeti márka létrehozása narratívák egész sorát jelenti. Ezek

  • az orosz termékek,
  • az orosz polcok,
  • az orosz konyha,
  • az orosz játékok.
    Szolodov hangsúlyozta, hogy a REC dolgozik a nemzeti márka és a regionális márkák együttműködésén. „Mindig azt mondjuk, hogy a nem erőforrásalapú export hajtóerejét a régiók jelentik. Ma a legtöbb régiónak megvan a saját Made in... márkája, és fontos, hogy összehangoljuk erőfeszítéseinket és erőforrásainkat, megőrizve hangsúlyozzuk a régiók identitását, sajátosságait. A vállalatoknak növekszik az aktivitásuk az önkéntes tanúsítással kapcsolatban. A vállalkozások ingyenes tanúsítványt kaphatnak Minőség jelöléssel, amely az ötödik olyan fejlesztési területté vált, amelyet a tanúsítvány igazol a Megbízhatóság, az Egyediség, az Ökológiai eredet és a Környezetbarátság mellett.

Ajtókat nyit meg a programhoz való csatlakozás

A Made in Russia programhoz csatlakozó vállalatok számos jelentős bónuszban részesülnek, amelyek egyedülálló lehetőségeket nyitnak számukra a külföldi promócióra. Ezek közé tartozik a kiemelt promóció külföldi infrastruktúrán keresztül:

  • nemzeti élelmiszer-pavilonok és Made in Russia üzletek piactereken,
  • a Made in Russia fesztiválokon és vásárokon való részvétel lehetősége,
  • valamint üzleti missziók és nemzetközi kiállítások.

A Déli Szövetségi Körzet egyike azon kulcsfontosságú régióknak, amelyek Oroszország nem erőforrás jellegű, nem energetikai exportját generálják. 2024-ben az országnak 10 százalék volt az exportrészesedése ezen a terülten. Ugyanakkor a körzet exportportfóliója kiegyensúlyozott: a gabona- és zsír-olaj termékek mellett jelentős részét a kohászati, gépipari és vegyipari áruk teszik ki.

