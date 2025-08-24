Kína nem viccel, tonnaszámra halmozza az aranyat

Elképesztő ütemben halmozódik Kínában az arany , veszik a világ minden tájáról. A Peruból származó import az év első hat hónapjában már meghaladta a teljes tavalyit, ami éves összehasonlításban majdnem 400 százalékos növekedést jelent, és még ennél is nagyobb ütemben, 410 százalékkal nőtt 2023 és 2024 között.

A legtöbb kínai arany a jegybankban van / Fotó: CFOTO via AFP

A hivatalos perui adatok szerint az ország 947 millió dollár értékben adott el aranyat Kínának az első félévben a tavalyi 885 millió dollár után. (Egy amerikai dollár 342,4 forint.) A teljes perui aranyexport a Reuters jelentése szerint 46 százalékkal nőtt az év első hat hónapjában, az értéke elérte a 8,57 milliárd dollárt.

Kína így is csak az ország negyedik legnagyobb piaca, megelőzi

Kanada,

India

és Svájc.

Peking azonban nem csupán a dél-amerikai országból vásárol: a kínai jegybank júliusban már az egymást követő kilencedik hónapban növelte az aranykészleteket, amelyek ennek köszönhetően a hónap végére elérték 73,96 millió unciát (2535,8 tonnát).

A Kínai Népi Bank így július végén már 243,99 milliárd dollár értékű nemesfémmel rendelkezett,

miután hat hónapnyi szünet után tavaly novemberben ismét elkezdte azt vásárolni.

Nő a globális kereslet az arany iránt

A Donald Trump elnök által újrakezdett vámháború és az amerikai-kínai kereskedelmi feszültségek miatt globálisan egyre nagyobb a kereslet az arany iránt. Az ára az első félévben 26 százalékkal emelkedett éves összehasonlításban, sorra döntötte a rekordokat, áprilisban érte el a csúcsot unciánként 3500 dollárral.

Kína és Oroszország csökkenteni akarja a nyugati befolyást az aranpyiacokon / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az Arany Világtanács (World Gold Council – WGC) július végi jelentése szerint a forgalom a második negyedévben a tavalyihoz képest három százalékkal, 1248,8 tonnára nőtt.

Kína hosszú távú, stratégiai döntést hozott

Ami Kínát illeti, Zain Vawda, az OANDA MarketPulse elemzője szerint „a világ egyik legnagyobb központi bankjának folyamatos vásárlásai az arany iránti erős alapvető keresletet jelzik”. „Ez megerősíti azt a gondolatot, hogy hosszú távú, stratégiai politikai döntésről van szó” – tette hozzá.

A feltörekvő piacokra összpontosító BNE IntelliNews tudósítása szerint Kína Oroszországgal együtt konkrét lépéseket tesz annak érdekében, hogy csökkentse a nyugati befolyást a globális aranypiacokon és

növelje monetáris önállóságát.

Oroszország saját aranytőzsde létrehozására készül, amelyen a kereskedés fizikai aranytömbökön alapul, és a BRICS-tagállamok is részt vehetnek benne.