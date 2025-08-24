Deviza
Van élet a tűzvészek után: Mexikóban már drónok végzik az erdőtelepítést

Tavaly a pusztítás majdnem rekordszintre emelkedett, a több mint másfél millió leégett hektárt pedig valahogy újra meg kell tölteni élettel. Mexikó nyugati részén, Michoacán államban drónokkal szórják a magokat az erdőtüzek által felperzselt területeken, a módszer pedig gyorsabb, hatékonyabb, és olyan helyekre is eljutnak ily módon, ahová az erdészek gyalog már nem.
VG
2025.08.24., 21:02

Európához hasonlóan Mexikóban is egyre nagyobb károkat okoznak az erdőtüzek, az idén több mint másfél millió hektár vált hamuvá, ezeket a területeket pedig sürgősen újra kell ültetni, hogy az ökológiai egyensúly helyreállítható legyen. A kormánynak hatalmas és gyakran megközelíthetetlen területekkel kell számolnia, így egy új program keretében drónokkal kezdték el újravetni a kietlen tájakat.

erdőtüzek mexikó
Mexikó nyugati részén, Michoacán államban drónokkal szórják a magokat az erdőtüzek által felperzselt területeken, a módszer pedig gyorsabb, hatékonyabb, és olyan helyekre is eljutnak ily módon, ahová az erdészek gyalog már nem / Fotó: AFP

A mexikói Michoacán állam, amely nagyjából feleakkora, mint Magyarország, az utóbbi években az erdőtüzek egyik leginkább sújtott területe lett Közép-Amerikában. 

A Nemzeti Erdészeti Bizottság (Conafor) adatai szerint 2024-ben 1,6 millió hektár erdő vált a lángok martalékává az országban – ez volt minden idők egyik legsúlyosabb erdőtűzidénye.

A válasz most drónok formájában érkezik: a hatóságok olyan eszközöket vetnek be, amelyek akár húsz kilogramm előcsíráztatott magot is képesek a levegőből szétszórni. Ezek a magok már gyökérkezdeménnyel rendelkeznek, így nagyobb eséllyel vernek gyökeret a hamuval borított talajban.

„Ez a hagyományos erdőtelepítés kiegészítése, nem helyettesítése” – mondta Martha Beatriz Rendón, a Michoacán Erdészeti Bizottság igazgatója a The Tico Timesnak. Mint fogalmazott, sok olyan terület égett le, ahová kézi ültetéssel egyszerűen lehetetlen eljutni. Ott a drón jelenti az egyetlen megoldást.

Erdőtüzek ellen vonulnak a drónflották

A technológia nem teljesen új: Kanadában korábban már sikerrel alkalmazták hasonló módszereket. Michoacánban most Manuel Gonzales, a bizottság drónpilótája irányítja a kísérleti vetéseket, és 30 százalékos csírázási arányt várnak.

A számok azonban továbbra is aggasztóak:

  • tavaly csak ebben az államban 97 ezer hektár veszett oda,
  • és 2025-ben eddig már 36 ezernél tartanak.

„Még csak az év közepén járunk, és már majdnem a felénél tartunk a tavalyi pusztításnak” – jegyezte meg Rendón.

A folyamatba bevonták a helyi közösségeket is, amelyek magvakat adnak, illetve segítik a hagyományos ültetési munkákat. 

A kettős módszer – a kézi és a drónos telepítés – adhat esélyt arra, hogy az erdők ne csak visszanőjenek, hanem a jövő tüzeivel szemben is ellenállóbbak legyenek.

A következő hónapok döntők lesznek: ha a drónok által szétszórt magok gyökeret vernek, Mexikó új modellt mutathat fel arra, hogyan lehet egyszerre technológiával és közösségi munkával visszahódítani a lángok után maradt földet.

