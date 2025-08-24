Irodai kultúra: késni nem ildomos, de korábban le lehet lépni

A pandémia után a home office-ból visszatérő dolgozókra nehezedő irodai nyomás csökkent. Ám nagyon nem mindegy, hogy reggel vagy délután lazítanak. Mert az irodapiaci tapasztalatok szerint az amerikai főnökök nem baglyok, hanem pacsirták.
Az irodai színjáték mindig is a termelékenységi dráma része volt. A pandémia előtt természetes volt, hogy reggel pontosan kell érkezni, s délután nem szabad idő előtt felállni az íróasztaltól. Aztán kitört a világjárvány, és hosszú hónapokra kiürültek az irodatornyok. A visszatérés fokozatos volt. Gyakran csak heti egy-két napi személyes jelenlétet írtak elő a munkaadók, ami az irodai üresjáratokhoz és látványkávézásokhoz vezetett.
De
a teljes munkaidős irodai kultúrát is átalakította a pandémia.
A mobiltelefon-adatok azt mutatják, hogy a dolgozók ma is ugyanabban az időben érkeznek az irodákba, mint a világjárvány előtt. Úgy tűnik, a késés most sem számít bocsánatos bűnnek. A kései kezdést nem kompenzálja, ha a dolgozó tovább marad az irodában.
Annál érdekesebb, hogy a New Yorkban dolgozók átlagosan 13 perccel korábban állnak fel az íróasztaluktól, mint 2019-ben – a JLL kereskedelmi ingatlancég szerint. Dallasban 18 perccel, San Franciscóban pedig 26 perccel korábban távoznak.
Bár a JLL tanulmánya csak a saját irodaházaira terjedt ki, de a cég mérete és bérlői köre miatt az eredményeket reprezentatívnak tekinti az amerikai irodapiacra nézve a The Wall Street Journal.
Két magyarázat is adódik. Egyrészt, a társasági tevékenységek és a gyerekek tanórán kívüli tevékenységei általában a délutánhoz és az estéhez kötődnek. Másfelől, az amerikai irodai főnökök inkább pacsirták, mint baglyok. És a dolgozók aktivitása a menedzserek munkabeosztását követi.
Minden előírásnál hatékonyabb ösztönző a menedzser viselkedése
– véli Kevin Kelly, a JLL alelnöke.
A tapasztalat azt mutatja, hogy a munkahelyi vezetők rugalmasabban kezelik a dolgozók délutáni távozását, mint a reggeli érkezését. Az előbbi gyakran megbeszélés tárgya, sokszor elég az online elérhetőség, míg az utóbbi most is kőbe van vésve.
