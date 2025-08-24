Tízmilliókért a Föld körül – tarolnak az extra hosszú luxushajóutak

A világjárvány utáni időszakban az utazási ipar óriási átalakuláson ment keresztül. Az új igényekhez igazodva a kiskereskedelmi szektor mellett a turizmus területén is megjelentek olyan új trendek, mint az extra hosszú luxushajóutak, amelyek egyedülálló lehetőséget kínálnak a világ felfedezésére.
A hosszú, akár négy hónapos hajóutaknak növekszik a népszerűsége – írja az Euronews. Azok az utazók, akik korábban több országot és kontinenst szerettek volna felfedezni, egyre inkább az ilyen típusú „multidesztinációs” hajóutak felé fordulnak.
A kereslet növekedése a turizmus mellett más iparágakra is kihat, például a szállodaiparra, a vendéglátásra és a szállítmányozásra. Egy-egy hosszú hajóút egyes szakértők szerint akár több millió dolláros gazdasági aktivitást generálhat, és a hajózás mellett más iparágakat is fellendíthet.
A hosszú hajóutak ára – attól függően, hogy milyen csomagot választanak az utasok – változó, az árak 10 ezer és 100 ezer dollár (3,4 és 33,7 millió forint) között mozognak. Az ilyen típusú utak elsősorban az ultraluxus piacát célozzák, amely a gazdaság magasabb jövedelmi rétegeire épít.
A gazdasági hatások nemcsak a hajótársaságok profitjára vonatkoznak. A hajóút során az utasok jelentős összegeket költenek helyben elérhető
is. Ezek a hajóutak ezért nemcsak az utazók számára kínálnak kényelmes módot a világ felfedezésére, hanem a helyi gazdaságok számára is fontos bevételi forrást jelentenek. Mivel az utasok több hónapig utaznak, az érintett kikötők is profitálnak a hosszabb tartózkodásokból, hiszen az utazás során több tucat országot látogatnak meg.
A Viking Ocean Cruises és a Cunard Line hajóutai például olyan régiókba vezetnek, amelyek nem feltétlenül szerepelnek a hagyományos turisták által keresett úti célok között, így az ilyen hajóutak hozzájárulnak az egyes országok gazdaságának diverzifikálásához, miközben kisebb piacokra is eljuttatják a turistákat.
A Princess Cruises Grand Circle csendes-óceáni útja
Az utazási társaság 2027 januárjában induló World Cruise Grand Circle Pacific Voyage egy 129 napos világ körüli hajóút lesz, amely 20 országot, 61 úti célt és három kontinenst érint. Az út során 65 560,8 kilométert tesznek meg. Az utazás mindent magában foglal, a nyüzsgő városoktól kezdve a távoli trópusi szigeteken át a látványos tájakig és ikonikus, történelmi nevezetességekig, kétszer átkelve az Egyenlítőn.
A megállók között szerepel Sydney, Kuala Lumpur, Hongkong, Tokió, Alaszka, Los Angeles, Panama, Honolulu, Costa Rica , a dél-csendes-óceáni szigetek és még néhány kiemelkedő látnivaló Ausztrália Nagy-korallzátonyánál és Hawaii Vulkánok Nemzeti Parkjában. A Travel Weekly szerint a teljes 129 napos hajóút ára fejenként meredek 29 719 dollártól (mintegy 10 millió forint) indul, de lehet venni jegyet rövidebb szakaszokra is.
Seabourn sarkvidéki nagy expedíciója
A Seabourn 94 napos, sarkvidéki nagy expedíciója 2027 augusztusában indul az izlandi Reykjavíkból Argentína déli csücskébe, Ushuaiaba a Seabourn Venture hajóval. Ez az utazás 37 966 kilométeres, és 14 országot érint, rengeteg lehetőséget kínálva a természet, a ritka vadvilág és a kulturális élmények felfedezésére. Az úti célok között szerepel majd Kangerlussuaq, Halifax, Saint Lucia, Montevideo, Barbados, valamint Rio de Janeiro, Montserrat és az Ördög-sziget.
A kiemelt programok közé tartozik a magaslati sarkvidék felfedezése, a távoli Déli-Georgia és Falkland-szigetek meglátogatása, az északi fény megtapasztalása, jegesmedvék megtekintése és a hírhedt Északnyugati átjárón való átkelés. Más élmények is elérhetők lesznek, mint például
Ide már elég borsos áron vásárolhatunk jegyet: 82 ezer eurót (32,3 millió forint) kérnek el a szervezők az élményért.
Az Oceania Cruises epikus globális kalandja
A cég maratoni, 244 napos Epic Global Adventure hajóútja 2027 januárjában indul Miamiból New Yorkba, 150 úti célt érintve 64 országban, hat kontinensen. A Szuezi- és Panama-csatornán való átkeléstől, a Csendes-óceán déli részén található szigetektől a Mexikói Riviérán való hajózásig, ez az utazás páratlan világfelfedezést kínál.
Az úti célok között szerepel a Fidzsi-szigetek, a Brit-szigetek, Barcelona, Skandinávia, Kanada, Ausztrália, az Arab-félsziget, Lisszabon és a Földközi-tenger térsége. Az utazás ára 100 ezer euró (mintegy 39 millió forint).
A hosszú hajóutak kereslete azt jelzi, hogy az utazási iparág egyre inkább az élményalapú turizmusra helyezi a hangsúlyt, ahol a minőség és a kényelem az elsődleges szempont. A turizmus ezen új szegmense nemcsak a hajózási cégek számára jelent előnyöket, hanem a kapcsolódó iparágak számára is.
A hosszú hajóutak előnyei nemcsak az utasok számára nyilvánvalóak. Ezek az utak olyan új üzleti modelleket kínálnak, amelyek a hagyományos rövid távú nyaralások helyett hosszú távú, fenntartható bevételi forrásokat biztosítanak. Az ilyen típusú utazások a gazdaságra hosszú távon is pozitív hatásokat gyakorolhatnak.
