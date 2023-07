Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) hamis könyvelés miatt pénteken kizárta a Juventust a Konferencia-ligából.

Fotó: charnsitr

A torinói klub helyét az olasz bajnokság nyolcadik helyezettje, a Fiorentina veszi át a harmadik számú európai kupasorozatban. A firenzeiek idén döntőt játszottak a Konferencia-ligában, melyet 2-1-re elvesztettek az angol West Ham United ellen. A mostani idényben a selejtező utolsó körében kapcsolódnak majd be.

Az UEFA közlése szerint a Juventusnak 10 millió eurós bírságot is fizetnie kell a pénzügyi szabályok megsértése miatt, de további 10 millióra is büntetheti, amennyiben a klub a következő szezonokban nem tartja be az UEFA előírásait.

Az angol Chelsea a 2012 és 2019 közötti időszak pénzügyi szabálytalanságai miatt szintén tízmilliós büntetést kapott.

A Juventust saját hazájában is megbüntették hasonló okok miatt: a Zebrákat tíz pont levonással sújtották az előző idényben, így a Bajnokok Ligája-indulást érő harmadik helyett a Konferencia-liga részvételre jogosító hetedik helyen zártak a Serie A-ban. Az UEFA mostani döntése értelmében azonban végül ott sem indulhatnak.

A magyar csapatok közül a bajnok Ferencváros, az ezüstérmes Kecskemét, a bronzérmes Debrecen és a kupagyőztes Zalaegerszeg is a Konferencia-ligában érdekelt, a sorozatnak jelenleg a második selejtezőköre tart.