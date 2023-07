Az őslakosok nyelvére is lefordították a brazil alkotmányt

Most már a brazil őslakosok is megismerhetik az alapvető jogaikat, mivel a nyelvükre is lefordították a Brazília alkotmányát. Az alkotmányt 1988-ban alkotta meg a brazil törvényhozás, de a nheengatura nem fordították le egészen mostanáig. A fordítás azért is fontos, mivel az őslakosoknak pont egy alaptörvényi jog kapcsán van vitájuk a brazil állammal.

1 órája | Szerző: VG/MTI

