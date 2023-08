Holnap startol a Sziget: megnéztük, mi vár ránk az idei fesztiválon Harminc év után is megnyitja kapuit a Sziget Fesztivál. 760 ezer négyzetméteren, napi 90 ezer ember bulizhat majd a legnagyobb világsztárok zenéire. Természetesen a Sziget nem csak koncertekről szól, a szervezők rengeteg különféle kulturális és sportprogrammal is várják a látogatókat. A Világgazdaság is részt vett a Sziget sajtókörútján, ahol a szervezők mutatták meg, hogy mire is lehet számítani az idei fesztiválon.