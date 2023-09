A 69 éves világsztár gitáros, Al Di Meola amerikai művész szerda este adott koncertet a bukaresti Arenele Romane nevű komplexumban. A Digi 24 által idézett orvosi források szerint a koncert alatt a gitáros szívrohamot kapott, és egy helyi kórházba szállították.

Fotó: Hans Lucas via AFP

„Megerősítem azt a tényt, hogy Al Di Meola tegnap este óta kórházban van a kardiológiai osztályon, jelenlegi állapota stabil” – nyilatkozta az egészségügyi osztály szóvivője, Florin Bica a Hotnews.ro tudosítása szerint.

Al Di Meola az elmúlt négy évtizedben kivívta magának a legmagasabb szintű gitárvirtuóz elismerést. A rendkívüli tehetségű dalszerző, Di Meola több mint 20 albumot készített, és további több tucat elkészítésében működött együtt olyan fúziós szupercsoportokkal, mint a Return to Forever (Chick Corea, Stanley Clarke és Lenny White közreműködésével), illetve a híres akusztikus gitártrióval, amiben rajta kívül John McLaughlin és Paco de Lucia vett részt.

Az 1954-ben az Egyesült Államokban született Al Di Meolát a kezdetektől a dzsessz és a latin zene érdekelte. A híres bostoni Berklee School of Music diákja volt, amikor – a második évben – meghívást kapott Chick Corea Return To Forever nevű együttesébe. 1976-ban szólókarriert kezdett, s már ezzel párhuzamosan játszott az említett legendás trióban is.