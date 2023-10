Taylor Swift izraeli testőre hazautazott, hogy a Hamász ellen harcoljon

Taylor Swift izraeli származású testőre bejelentette, hogy nem kíséri tovább a fellépéseire az énekesnőt, mert hazautazik a háborús konfliktusban álló hazájába. A meg nem nevezett testőr így nyilatkozott már Izraelben egy lapnak: „Nagyon jó életem van az Egyesült Államokban, álom állásom, nagyszerű barátaim és egy kényelmes otthonom van. Nem kellett ide jönnöm, de nem bírtam azt nézni, hogy lemészárolják a családokat, és elevenen elégetik az otthonukban.” Azt is hozzátette, hogy

nem szabad a „történelem rossz oldalára” állni.

Fotó: Angela Weiss / AFP

A róla készült képek alapján mindig katonai ruházatban kísérte Taylor Swiftet az amerikai körútján. A The Jerusalem Post idézi a testőrt, aki azt is mondta, hogy

Sértés lenne az állatokkal szemben szerte a világon, ha ezeket a terroristákat állatoknak neveznék.

Családokat mészároltak le az ágyukban a család háziállataival együtt, és a végén a házaikat is felgyújtották. Próbálják meg elképzelni, hogy ez a szomszédságukban vagy a családjukban történik meg” – mondta. A testőr már a nyáron megjelent egy TikTok-videóban is, ahol felkeltette a rajongók elismerő figyelmét. Taylor Swift rajongói fizetésemelést követeltek a testőrnek, mivel „ellopja a Kansas City-i show-t” a sztár elől.

Korábban írtunk arról, hogy Taylor Swift akkora ikon lett, hogy a fellépése még egy ország GDP-jét is megmozgatja, most pedig újabb területeket hódított meg magának. A hétvégén debütált a világ filmszínházaiban a Taylor Swift: The Eras Tour című koncertfilm, amely mintegy 130 millió dollár bevételt hozott világszerte. Ezzel a The Eras Tour lett minden idők legsikeresebb koncertfilmje, és az eddigi legnagyobb bevételt hozó októberi premier díját is bezsebelte. A The Eras Tour koncertfilm az énekesnő karrierjének szakaszait mutatja be lépésről lépésre. Az alkotást a rajongók imádták, voltak mozik, ahol a vetítés után spontán bulik alakultak ki. Emellett Swift a kritikusok körében is elismerést kapott.