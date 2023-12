Orbán Viktor nemcsak a feleségének segédkezik, hanem a Jézuskának is

Orbán Viktor igencsak aktív a közösségi médiában, folyamatosan posztol Facebook- és Instagram-oldalán is. Azonban nem csak ez a két platform az, amelyeket előszeretettel közölt tartalmakat, miután TikTokon is jelen van.

Orbán Viktor egyik feladata karácsonykor a kemence befűtése.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán

A @viktoratiktokon-nak már több mint 110 ezer követője van, és like-ok száma is több millió. Alig 24 órája feltöltött videójában például eddig soha nem hallott-látott részleteket osztott meg arról, hogyan készül az ünnepekre.

A miniszterelnök kérdezz-felelek formában engedte közelebb magához követőit. Kiderült többek között az is, hogy aktív részese az otthoni készülődésnek, de a mézeskalács és a bejgli is jöhet számára minden mennyiségben – diós és mákos is.

Én szoktam befűteni a kemencét, amelyben aztán Anikó, a feleségem, a rácpontyot elkészíti.

– felelt őszintén, hozzátéve, hogy nemcsak a feleségének segédkezik, hanem a Jézuskának is, mivel mindig ő viszi haza a karácsonyfát a faárustól.

Arra is fény derült, hogy a kormányfő családja nem szenteste, hanem 25-én gyűlik össze Orbánéknál: