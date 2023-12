Hazánk mellett Lengyelország ellen is pert indított a Pfizer. A perirat szerint hárommillió BioNTech-Pfizer vakcina kifizetését követelik a felperesek mintegy 60 millió euró értékben. Az eljárás előzménye, hogy a kormány 2022 novemberében az ukrajnai konfliktusra hivatkozva közölte a Pfizerrel, hogy az említett összeget nem szándékozik kifizetni a gyógyszergyártónak. Az nem derült ki a brüsszeli lap cikkéből, hogy Magyarország átvette-e a vakcinákat.

A Pfizer egyébként hasonló helyzetbe került Lengyelországgal szemben is, ott hatvanmillió vakcinát nem vettek át és nem fizettek ki vis maiorra hivatkozva, a forrásokat az Ukrajnából menekülők megsegítésére csoportosították át. Eközben eljárások keresztüzébe került Ursula von der Leyen is, aki ellen belga politikai aktivisták kezdeményeztek büntetőeljárást, miközben az Európai Ügyészség is mozgolódik már az uniós vakcinabeszerzések ügyében. A The New York Times pedig azért perli a bizottságot, mert megtagadták Von der Leyen elhíresült sms-einek a nyilvánosságra hozását.

Olcsóbb lett a dízel, péntektől a benzin is

Üzemanyagár-csökkenést hozott a Mikulás – derült ki a holtankoljak.hu hétfői adatközléséből. A benzin esetében nem volt változás, de a gázolajnál már átlagosan bruttó 6 forintos volt az árcsökkenés a töltőállomásokon. Ezzel a gázolaj átlagára is beesett a hatszáz forintos szint alá. Pénteken viszont mindkét üzemanyagtípus ára csökkent: a benziné négy, a gázolajé öt forinttal.

Az otthoni pálinkafőzés engedélyezése jelentős adóbevétel-kiesést hozott

Adóbevétel-kiesés a szabad pálinkafőzés miatt

Döbbenetes mennyiségű zugpárlat keletkezett az otthoni szabad pálinkafőzés 2010-es lehetővé tétele óta, az ezzel elcsalt pedig nagyon hiányzik a költségvetésből – hangzott el a pálinkanapi konferencián. A szabad otthoni pálinkafőzés 2010-es bevezetése óta körülbelül 15 százalékos a feketegazdaság aránya a pálinkaszektorban, és évi 5 millió hektoliterfok illegális párlat keletkezik.

A zugfőzés fennmaradását sok tényező is elősegíti Magyarországon, például az, hogy míg egy kereskedelmi főzdének 25-féle adót kell megfizetnie, az illegális főzdéknél adóteher értelemszerűen nincs, és ami a leginkább feltűnő: a zugfőzdék ellenőrzésének, így a lebukásának az esélye is szinte nulla. Ezeket ugyanis az önkormányzatoknak kellene ellenőrizni, amelyek a gyakorlat szerint a választásokon begyűjthető szavazatok miatt jobbnak látják, ha nem háborgatják a zugfőzdéket, ráadásul az effajta adóelkerülés társadalmi megítélése sem szigorú: bocsánatos bűnnek tartják.

A MÁV szerint sokba kerül a bérfejlesztés

Közleményben reagált a MÁV vezetése a vasutas-szakszervezetek dühös levelére. Ebben azt írták az érdekképviseletek, hogy az állami cég menedzsmentje szándékosan húzza az időt a fizetésemelés kapcsán.

A társaság reakciójában leszögezte, hogy a MÁV-Volán csoport vezetése minden rendelkezésére álló eszközzel küzd azért, hogy erősítse a mintegy 56 ezer munkavállalójának erkölcsi és anyagi megbecsülését. Szerintük mindezt az is igazolja, hogy az idei, december 31-ig érvényes bérmegállapodást maradéktalanul betartották.

Ugyanakkor felhívták a figyelmet: ahhoz, hogy a jövő évi bérfejlesztés mértékéről is felelősséggel meg lehessen állapodni, a vállalatcsoportnak elfogadott üzleti tervvel kell rendelkeznie. „Ígérni és megállapodni ugyanis csak akkor szabad, ha van hozzá fedezet” – emelték ki.

Az üzleti terv összeállításához a társaság már megkapta a tulajdonos, az Építési és Közlekedési Minisztérium iránymutatásait. Zajlanak a terv elfogadásához szükséges tárgyalások is. A MÁV ugyanakkor nem hagyta szó nélkül a szakszervezetek követelését, ami a következő elemekből áll

15 százalékos,

de legalább 70 ezer forintos fizetésemelés

és a lojalitási jutalom 50 ezerrel való növelése.

A MÁV azt állítja, a követelt bérfejlesztések 75-100 milliárd forintba kerülnek.

A MÁV szerint a megállapodáshoz elfogadott üzleti terv szükséges

Indul a bűnbakkeresés Ukrajnában

Ahogy romlik a katonai helyzet Kijev szempontjából, úgy jönnek elő Ukrajnán belül is a problémák. Fokozódik a feszültség a vezetésben is. Hírek szerint a hadseregvezetésben két párhuzamos „szolgálati út” alakult ki. Az egyik hívei Zaluzsnij parancsait, a másiké Zelenszkij elnökét követik.

A németül jól beszélő Vitalij Klicsko kijevi főpolgármester – Volodimir Zelenszkij elnök lehetséges utódjaként emlegetik – az elnök és katonai főparancsnoka, Zaluzsnij tábornok közti vitában egyértelműen a katona oldalára áll. A svájci „20 Minuten” internet híroldalnak nyilatkozva az ukrán főváros védőszentjét, Szent Mihály arkangyalt a zubbonya ujján viselő Klicsko elfogadja Zaluzsnij értékelését, hogy az oroszországi támadókkal folytatott háború a fordulópontjához érkezett, az ukránok nehéz helyzetben vannak.

Ezzel szemben az államelnök továbbra is nyomja a mind kevésbé hihető kincstári propagandaszöveget az oroszországiak katonai legyőzéséről, az ellenőrzés visszaszerzéséről Ukrajna teljes területe felett, beleértve a Krím-félszigetet is.