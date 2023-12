Üzemanyagár-csökkenést hoz a Mikulás – derült ki a Holtankoljak.hu friss hétfői adatközléséből.

Megjelentek az új üzemanyagárak: szerdától olcsóbb lesz a dízel, a benzinnél kivárnak a kereskedők (Fotó: Bánkúti Sándor)

Az üzemanyagár-figyelő blog szerint ugyanis esni fognak a literenkénti árak szerdáról. A benzin esetében ugyan nincs változás, de a gázolajnál már várhatóan bruttó 6 forinttal lesz kevesebb a kiskereskedelmi ár a töltőállomásokon. Ezzel a gázolaj átlagára is beesik a 600 forintos szint alá.

A következő átlagárakra lehet számítania a sofőröknek a hét közepétől:

95-ös benzin – 577 Ft/liter,

gázolaj – 598 Ft/liter.

Fontos hangsúlyozni, hogy átlagárakról van szó, amelyekhez képest a kutakon akár tízforintos eltéréseket is lehet tapasztalni. Múlt pénteken, december 1-jén a 95-ös benzinnél 577, gázolajnál 604 forint literenkénti árat hirdettek meg. Ez tehát marad is keddig, az új árak majd szerdától lépnek életbe.

Magyarországon szeptember vége óta tart egy látványos üzemanyagár-csökkenés. Akkor a 95-ös benzin ára 662, a gázolajé 686 forint volt. Vagyis ez alatt az idő alatt 85 és 88 forintos áresés állt be a hazai benzinkutakon.

Miért kerül ennyibe az üzemanyag Magyarországon?

Előzetes prognózisában a Holtankoljak.hu azt írta, hogy bár az elmúlt héten volt némi riadalom az olajárak alakulása kapcsán – hiszen az OPEC ülés idején a Brent ára hirtelen 84 dollár közelébe ugrott –, de aztán az ár gyorsan korrigált is lefelé, miután a tagok nem tudtak megállapodni az újabb kitermelés csökkentésről. Szaúd-Arábia ettől függetlenül az Ázsiai országok részére olcsóbban fogja adni az olaj, de ez az információ nem tudta hosszabb távon magasabb szinten tartani az olaj árát. A múlt hét elején a Brent ára 79 dolláron kezdett, majd 78 dolláron zárt.

Látszik, hogy a piacon túlkínálat van,

aminek hatására inkább egy lefelé tartó tendenciát tapasztalunk az olaj árának alakulásában, ami várhatóan a jövő év elején is kitart majd. Ez azért is jó hír a magyaroknak, mert januártól érkező, literenként több mint 40 forintos jövedéki emelés talán így nem is lesz majd annyira fájdalmas.

A dollár árfolyama szintén 378-379 forintos szinten mozgott az előző héten. Összefoglalva tehát a hazai a kiskereskedelmi árak alakulásában továbbra is inkább kisebb csökkenésre lehet számítani vagy az árak szinten tartására. A jóslat tehát eddig bejött, szerdától a gázolaj ára csökken, a benzin ára stagnál.

Legközelebb új információ az árakról szerdán jelenik meg, az akkor bejelentett árazás pedig péntektől lép életbe.