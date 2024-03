Új csalás ütötte fel a fejét a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér körül: több internetes oldalon is azt híresztelik, hogy elárverezik a csomagelosztóban maradt poggyászokat, mindezt pedig azzal tetézik, hogy kivételes akciók is várják a résztvevőket. A gyanús IP-címmel rendelkező weboldal küllemre szinte megegyezik a Budapest Airport hivatalos oldalával, ha viszont elhagyott poggyászokat szeretnénk vásárolni, akkor kellemetlen meglepetés ér minket.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Külföldön népszerű az elhagyott raktárak, konténerek és repülőtéri poggyászok elárverezése, hiszen sosem lehet tudni, hogy milyen kincsekhez juthat hozzá az ember potom pénzért, vagy pont fordítva, hogy értéktelen tárgyakért fizet aránytalanul nagy összeget. A Világgazdaság munkatársai a keddi nap folyamán felhívták a figyelmet egy kétes című weboldalra, valamint egy Facebook-posztra, melyeken hasonló árveréseket hirdetnek, ám ezek nagy valószínűséggel átverések és adathalász oldalak.

Arra kérjük olvasóinkat, hogy ne keressék fel a weboldalt és ne kattintsanak a Facebook-bejegyzésben szereplő linkre.

A csaló oldal szinte teljesen megegyezik a Budapest Airport hivatalos oldalával.

Fotó: Világgazdaság

A weboldalon több árulkodó jele is van az átverésnek, kezdve a halandzsának tűnő IP-címmel és azzal, hogy a „Bejelentkezés”, „Kedvenc” és „Kosár” menü pontokra nem lehet rákkantintani, csak kijelölni lehet a szöveget. Továbbá jelen vannak a szokásos helyesírási és fogalmazási hibák, a siettetés és a „friss” dicsérő kommentek, melyek olyan stílusban íródtak, amilyet nem használ senki.

A Világgazdaság megkereste a Budapest Airportot, hogy megerősítsék a csalás tényét, ők pedig elmondták, hogy

az elmúlt időszakban sajnos megszaporodott a Budapest Airport nevével visszaélő oldalak száma.

„Amint tudomást szerzünk egy csaló oldal létezéséről, azonnal megtesszük a szükséges lépéseket, jelentjük azt a Facebook felé. Közleményt is kiadtunk, hogy az utasokat közvetlenül is óvatosságra intsük a közösségi médiában felbukkanó hamis profillal közzétett oldalak, adathalász üzenetek kapcsán, illetve kommentekben is szoktuk őket figyelmeztetni a problémás oldalon” – írta a Budapest Airport a Világgazdaság megkeresésére.

Ők is kiemelték, az utasok figyelmét az alábbi csalásra utaló jelekre hívják fel:

a szöveg megfogalmazása a Budapest Airport vállalati kommunikációs hangnemétől idegen;

helyesírási hibákat, halmozott központozást tartalmaz (például sok felkiáltójel);

nyelvtani hibát, vagy a magyar nyelvtől idegen megfogalmazást tartalmaz;

a szövegben elhelyezett linkek struktúrája eltér az érintett szervezet hivatalos oldalától (például: bud.hu helyett budairport.prize);

a szövegben a felhasználó bankkártyaadatait, esetleg jelszavát vagy más szenzitív adatát kérik. A Budapest Airport soha, egyetlen nyereményjáték vagy promóció keretében sem kér ilyen adatokat.

Elmondásuk szerint az elmúlt időszakban más repülőterek esetében is feltűntek hasonló oldalak, ezért az utasoktól ezúton is fokozott elővigyázatosságot kérnek. Kiemelték, hogy a repülőtéren hagyott azonosított csomagokat a földi kiszolgálók kezelik és próbálják visszajuttatni a tulajdonosához és hogy

a Budapest Airport hasonló árveréseket nem szervez.

