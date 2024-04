Szobrot állítottak Prigozsinnak, a meggyilkolt Wagner-vezérnek

Szobrot emeltek Jevgenyij Prigozsinnak, a Wagner zsoldoscsoport egykori vezetőjének és Dmitrij Utkinnak, aki állítólag társalapítója volt a fegyveres szervezetnek. A szobor Prigozsint és Utkint katonai felszerelésben ábrázolja. Az emlékmű alapjára az „Első” és a „Kilencedik” szavakat, valamint a dögcéduláikat vésték.

Jevgenyij Prigozsin és Dimitrij Utkin közös szobra / Fotó: @djuric_zlatko / X

A Wagner csoport a Telegramon jelentette be, hogy a szobrot Gorjacsij Kljucs városában emelték, ahol a fegyveres szervezet egykori kiképzőbázisa és a legnagyobb közismert temetkezési helye is a közelben van – írja a The Moscow Times. Az orosz nyomozóbizottság tavaly

augusztus végén molekuláris genetikai vizsgálatok segítségével állapította meg, hogy Jevgenyij Prigozsin is meghalt a Tver régióban történt repülőgép-balesetében.

„Mind a tíz halott személyazonosságát megállapították, azok megfelelnek a repülési lapon szereplő listának” – mondta Szvetlana Petrenko, a nyomozó hatóság médiakapcsolati osztályának vezetője több orosz sajtóorgánum szerint. Később egy, a The Wall Street Journalnek nyilatkozó orosz hírszerző információkat szivárogtatott ki: szerinte a zsoldosok fejének a meggyilkolását hónapokig tervezgették Moszkvában,

a végső parancsot pedig az orosz elnök közvetlen bizalmasa, Nyikolaj Patrusev adta ki.

Oroszország a Wagner csoporton keresztül védelmet és egy úgynevezett túlélési csomagot kínál afrikai kormányoknak, amelyen keresztül hadi és diplomáciai támogatást nyújt feszült politikai helyzetekben az országok természeti erőforrásaiért cserébe. Miután a védelmi minisztérium a tavaly nyári oroszországi puccskísérletük után feloszlatta a csoportot, Moszkva górcső alá vette a Wagner, valamint saját Afrika-stratégiáját is, amelyet sikertelennek talált.