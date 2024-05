„Udvaros Dorottyának határozatlan idejű és élő szerződése van a Nemzeti Színházzal. Senki sem szüntetett meg tehát semmilyen szerződést.

Ahogyan annak idején Törőcsik Marinak, Dorottyának is szerződésmódosítást ajánlottam. Csakhogy amíg Törőcsik Mari dolgozott tovább a Nemzeti Színházban, és nem emelte politikai dimenzióba az itt létét, Dorottya már régóta folyamatosan ezt teszi” – fogalmazott Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója az Origónak.

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy Udvaros Dorottya azt nyilatkozta, hogy huszonkét év után otthagyja a Nemzeti Színházat, mert Vidnyánszky Attila nem hosszabbította meg a szerződését. Később a színésznő azt is nyilatkozta, hogy március 22-én, pénteken 11.00-kor volt szerződtetési tárgyalása a vezérigazgatóval, amikor is közölte, hogy nem kívánja meghosszabbítani a munkaszerződésemet. Azokra darabokra, amik még műsoron maradnak és játszik bennük, egyedi szerződést kap majd május közepén. Azt is megírtuk, hogy a hírek szerint nem tér már vissza a Rómeó és Júlia tavaly novemberi előadásán súlyos balesetet szenvedő Szász Júlia és Horváth Lajos Ottó sem. Felmondott Barta Ágnes és férje, Mészáros Martin, illetve Szép Domán és Szabó Sebestyén László is, Farkas Dénes pedig már korábban távozott. Rajtuk kívül két színésznő gyereket vár, ők egy ideig szintén nem fognak játszani.

„Valóban történik átalakulás, de tíz év után ez természetes folyamat. Az pedig, hogy három vagy négy ember elmegy, a szakmánk része,

ezt a tényt felnagyítani ezért szintén nem méltányos. A balesetet szenvedők szándékáról még nem tudok” – nyilatkozta Vidnyánszky. Hozzátette, hogy minden távozó színész megtartja szerepeit a Nemzeti Színházban, tehát tőlük sem búcsúznak el végleg.