Deviza
EUR/HUF395.73 +0.12% USD/HUF339.21 +0.51% GBP/HUF459.77 +0.28% CHF/HUF419.99 +0.17% PLN/HUF92.85 -0.08% RON/HUF78.16 +0.09% CZK/HUF16.16 -0.02% EUR/HUF395.73 +0.12% USD/HUF339.21 +0.51% GBP/HUF459.77 +0.28% CHF/HUF419.99 +0.17% PLN/HUF92.85 -0.08% RON/HUF78.16 +0.09% CZK/HUF16.16 -0.02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,490.26 -0.24% MTELEKOM1,904 +0.21% MOL2,984 -0.47% OTP30,340 -0.26% RICHTER10,460 -0.29% OPUS586 0% ANY8,000 0% AUTOWALLIS163 -0.61% WABERERS5,340 +1.12% BUMIX9,202.04 -0.03% CETOP3,595.24 +0.04% CETOP NTR2,215.71 -1.12% BUX104,490.26 -0.24% MTELEKOM1,904 +0.21% MOL2,984 -0.47% OTP30,340 -0.26% RICHTER10,460 -0.29% OPUS586 0% ANY8,000 0% AUTOWALLIS163 -0.61% WABERERS5,340 +1.12% BUMIX9,202.04 -0.03% CETOP3,595.24 +0.04% CETOP NTR2,215.71 -1.12%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
busz, Budapest, tömegközlekedés,
Budapest
tűzvész
baleset
tűz
tömegközlekedés

A harmadik is kigyulladt, no de mi történik a budapesti buszokkal?

Alig érkezett hír róla, hogy egy második busz is kigyulladt Budapesten, máris itt a harmadik.
Pető Sándor
2025.08.14., 14:16

Hatalmas port vert fel már az is, hogy szerdán kigyulladt és teljes egészében égett egy BKV-busz a budapesti belvárosban, a József Attila utca és a Nádor utca sarkán. Akkor még nem lehetett tudni, hogy sorozatos tűzvész söpör végig a budapesti tömegközlekedésen. 

sorozatos tűzvész
Sorozatos tűzvész: egy nap alatt három busz is kigyulladt Budapesten

Alig szállt el a füst, újabb busz kigyulladásáról érkezett hír csütörtökön reggel: a főpolgármester közlése szerint 2022 óta nem volt ilyen esetre példa, most azonban két nap alatt kétszer is megtörtént. Mire körbejárt a hír, 

érkezett a folytatás: egy harmadik busz is kigyulladt.

A déli órákban ismét kigyulladt egy tömegközlekedési autóbusz nem messze a reggeli esettől, Budapest XII. kerületében, ezúttal az Alkotás utcai megállóban – tájékoztatta a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője az MTI-t. Kiss Ádám elmondta: a megállóban álló busz a fővárosi tűzoltók kiérkezésekor már nem lángolt; a tűzoltók egy vízsugárral visszahűtötték a felhevült motorteret és átvizsgálták a járművet. Senki sem sérült meg. 

Szentkirályi Alexandra megütközött a budapesti buszok borzalmas kigyulladásán, azonnali kivizsgálást követel
Szentkirályi Alexandra a kigyulladt buszok ügyében a Facebookon reagált. Az általa megosztott videóban jól látható a lángoló busztest, szerinte tarthatatlan a budapesti tömegközlekedés állapota.

Ajánlott videók

Továbbiak
3 perc
AutoWallis

Új BYD autószalon nyílik Magyarországon, kiderült, melyik városban

Az AutoWallis tovább erősíti együttműködését a világ vezető új energiával működő autógyártójának számító BYD-vel.
7 perc
turizmus

Ez már a jövő: új korszak indul a turizmusban!

Új alapokra helyezik a turizmus támogatását.
5 perc
hozam

A nyár közepén is szépen fialt, jól járt, akinek ilyen befektetése van

Júliusban közel négy százalékkal ugrott meg a tőzsdén kereskedett alapok vagyona Európában.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu