A harmadik is kigyulladt, no de mi történik a budapesti buszokkal?

Hatalmas port vert fel már az is, hogy szerdán kigyulladt és teljes egészében égett egy BKV-busz a budapesti belvárosban, a József Attila utca és a Nádor utca sarkán. Akkor még nem lehetett tudni, hogy sorozatos tűzvész söpör végig a budapesti tömegközlekedésen.

Sorozatos tűzvész: egy nap alatt három busz is kigyulladt Budapesten

Alig szállt el a füst, újabb busz kigyulladásáról érkezett hír csütörtökön reggel: a főpolgármester közlése szerint 2022 óta nem volt ilyen esetre példa, most azonban két nap alatt kétszer is megtörtént. Mire körbejárt a hír,

érkezett a folytatás: egy harmadik busz is kigyulladt.

A déli órákban ismét kigyulladt egy tömegközlekedési autóbusz nem messze a reggeli esettől, Budapest XII. kerületében, ezúttal az Alkotás utcai megállóban – tájékoztatta a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője az MTI-t. Kiss Ádám elmondta: a megállóban álló busz a fővárosi tűzoltók kiérkezésekor már nem lángolt; a tűzoltók egy vízsugárral visszahűtötték a felhevült motorteret és átvizsgálták a járművet. Senki sem sérült meg.