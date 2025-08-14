Rákacsintott Elon Muskra Donald Trump, űrrendeletet írt alá

A magánűrutazást segítő elnöki rendeletet írt alá szerdán Donald Trump amerikai elnök, amely a kereskedelmi űrutazásokat az indítási szabályok lazításával segíti. A rendelet többek között utasítja a közlekedési minisztériumot, hogy a kilövési engedélyek kiadásához szükséges környezeti vizsgálatokat törölje el, vagy gyorsítsa fel jelentősen.

A kereskedelmi űrutazást segíthetik az új szabályok / Fotó: AFP

A kereskedelmi űrutazást segítő szabályok a SpaceX-nek segíthetnek

Az Elon Musk SpaceX-e és más vállalatok számára kedvező szabályozás szeretné, ha a közlekedési tárca az idejétmúlt indítási és visszatérési szabályokat is eltörölné, mondván, a szigorú szabályok hátráltatják a beruházásokat és az innovációt, akadályozva, hogy a szektor vezetői továbbra is amerikai cégek legyenek – írja a Reuters.

Bár pár hónapja nyilvánosan esett egymásnak Musk és Trump, a rendelet legnagyobb nyertese a Musk vezette SpaceX lehet, noha a céget a jogszabály nem említi név szerint. Azonban

a legtöbb indítást az Egyesült Államokban messze a SpaceX hajtja végre.

Ráadásul a milliárdos gyakran panaszkodott a kilövéseket nehezítő környezeti szabályok miatt, ahogy a szövetségi légiügyi hatóság (FAA) vizsgálatai miatt is. Musk szerint ugyanis az FAA felügyelete a SpaceX felett összeütközik a cég kockázatvállalóbb kultúrájával, és akadályozza a milliárdos álmát, a Mars meghódítását.

Idén például az FAA a földre parancsolta a vállalat Starship rakétáját, miután két egymást követő teszt is balul sült el.