Rákacsintott Elon Muskra Donald Trump, űrrendeletet írt alá

A magánűrutazást segítő elnöki rendeletet írt alá szerdán Donald Trump amerikai elnök, amely a kereskedelmi űrutazásokat az indítási szabályok lazításával segíti. A rendelet többek között utasítja a közlekedési minisztériumot, hogy a kilövési engedélyek kiadásához szükséges környezeti vizsgálatokat törölje el, vagy gyorsítsa fel jelentősen.
Az Elon Musk SpaceX-e és más vállalatok számára kedvező szabályozás szeretné, ha a közlekedési tárca az idejétmúlt indítási és visszatérési szabályokat is eltörölné, mondván, a szigorú szabályok hátráltatják a beruházásokat és az innovációt, akadályozva, hogy a szektor vezetői továbbra is amerikai cégek legyenek – írja a Reuters.
Bár pár hónapja nyilvánosan esett egymásnak Musk és Trump, a rendelet legnagyobb nyertese a Musk vezette SpaceX lehet, noha a céget a jogszabály nem említi név szerint. Azonban
a legtöbb indítást az Egyesült Államokban messze a SpaceX hajtja végre.
Ráadásul a milliárdos gyakran panaszkodott a kilövéseket nehezítő környezeti szabályok miatt, ahogy a szövetségi légiügyi hatóság (FAA) vizsgálatai miatt is. Musk szerint ugyanis az FAA felügyelete a SpaceX felett összeütközik a cég kockázatvállalóbb kultúrájával, és akadályozza a milliárdos álmát, a Mars meghódítását.
Idén például az FAA a földre parancsolta a vállalat Starship rakétáját, miután két egymást követő teszt is balul sült el.
