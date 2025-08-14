Elképesztő kínai felsülés: a kínai mesterségesintelligencia-csodagyerek megbukott a kínai csipekkel

A DeepSeek következő MI-modellje késik, és meglepőnek tűnhet az ok: azért, mert az üstökösként feltűnt és gyors sikert elért kínai fejlesztő kínai csipeket akart használni hozzá — közölte a Financial Times.
A kínai mesterségesintelligencia-vállalat, a DeepSeek elhalasztotta új modelljének piacra dobását, miután nem sikerült a Huawei csipjeivel betanítani, ami rávilágíthat Peking törekvésének korlátaira, hogy az amerikai technológiát felváltsa. A hatóságok arra ösztönözték a DeepSeeket, hogy az R1 modell januárban történt piacra dobása után a Huawei Ascend processzorát használja az amerikai Nvidia rendszerei helyett.
A kínai startup az Ascend csipek használatával az R2 képzési folyamat során tartós technikai problémákba ütközött, ami arra késztette, hogy a „képzéshez” Nvidia-csipeket, a „következtetéshez” pedig Huawei-csipeket használjon – mondták a források.
A fellépő problémák voltak a fő okai annak, hogy a modell bevezetése májusról elhalasztódott, mondta egy, a helyzetet ismerő személy, ami miatt a cég pozíciót vesztett riválisaihoz képest.
A képzés során a modell egy nagy adathalmazból tanul, míg a következtetés azt a lépést jelenti, amikor a képzett modellt felhasználják előrejelzések készítésére vagy válaszok generálására, például egy chatbot lekérdezésére.
A DeepSeek nehézségei azt mutatják, hogy a kínai csipek még mindig le vannak maradva amerikai riválisaiktól kritikus feladatok teljesítésében. A technológiai önellátásra eszerint Kína még nem biztos, hogy képes. Iparági szakértők szerint a kínai csipek stabilitási problémákkal küzdenek, lassabb csipek közötti kapcsolatot biztosítanak és gyengébb szoftverekkel rendelkeznek, mint az Nvidia termékei.
Két forrás szerint a Huawei mérnökökből álló csapatot küldött a DeepSeek irodájába, hogy segítsen a vállalatnak az MI-csipjének felhasználásával az R2 modell fejlesztésében. Azonban a helyszínen lévő csapat ellenére a DeepSeek nem tudta sikeresen elvégezni az Ascend csip képzését, állítják a források.
A DeepSeek továbbra is együttműködik a Huawei-jel, hogy a modell kompatibilis legyen az Ascenddel a következtetéshez, mondták a források.
A BlackRock is beleáll Kínába: dolgozóik nem utazhatnak be céges eszközökkel – féltik az üzleti titkokat
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.