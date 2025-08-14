Deviza
EUR/HUF394.94 -0.08% USD/HUF337.95 +0.14% GBP/HUF458.72 +0.05% CHF/HUF419.46 +0.04% PLN/HUF92.71 -0.23% RON/HUF77.99 -0.12% CZK/HUF16.14 -0.14% EUR/HUF394.94 -0.08% USD/HUF337.95 +0.14% GBP/HUF458.72 +0.05% CHF/HUF419.46 +0.04% PLN/HUF92.71 -0.23% RON/HUF77.99 -0.12% CZK/HUF16.14 -0.14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,646.28 -0.09% MTELEKOM1,924 +1.25% MOL2,976 -0.74% OTP30,380 -0.13% RICHTER10,500 +0.1% OPUS581 -0.86% ANY8,000 0% AUTOWALLIS163.5 -0.31% WABERERS5,320 +0.75% BUMIX9,209.82 +0.06% CETOP3,595.24 +0.04% CETOP NTR2,218.15 -1.01% BUX104,646.28 -0.09% MTELEKOM1,924 +1.25% MOL2,976 -0.74% OTP30,380 -0.13% RICHTER10,500 +0.1% OPUS581 -0.86% ANY8,000 0% AUTOWALLIS163.5 -0.31% WABERERS5,320 +0.75% BUMIX9,209.82 +0.06% CETOP3,595.24 +0.04% CETOP NTR2,218.15 -1.01%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
US Lifts Restrictions on Chinese Chip EDA, chip, AI, techonlógia, kína
chip
DeepSeek
Nvidia
mesterséges intelligencia
technológia
kínai gazdasági növekedés

Elképesztő kínai felsülés: a kínai mesterségesintelligencia-csodagyerek megbukott a kínai csipekkel

A legújabb mesterséges intelligencia Huawei félvezetőkkel történő fejlesztése nehézségekbe ütközött. A technológiaváltás csúszást okoz a csipfejlesztés tempójában.
VG
2025.08.14., 13:51

A DeepSeek következő MI-modellje késik, és meglepőnek tűnhet az ok: azért, mert az üstökösként feltűnt és gyors sikert elért kínai fejlesztő kínai csipeket akart használni hozzá — közölte a Financial Times.

US Lifts Restrictions on Chinese Chip EDA
A kínai csipek még lemaradnak az Nvidia technológiájától / Fotó: NurPhoto via AFP

A kínai mesterségesintelligencia-vállalat, a DeepSeek elhalasztotta új modelljének piacra dobását, miután nem sikerült a Huawei csipjeivel betanítani, ami rávilágíthat Peking törekvésének korlátaira, hogy az amerikai technológiát felváltsa. A hatóságok arra ösztönözték a DeepSeeket, hogy az R1 modell januárban történt piacra dobása után a Huawei Ascend processzorát használja az amerikai Nvidia rendszerei helyett.

Kínai csip mind felett

A kínai startup az Ascend csipek használatával az R2 képzési folyamat során tartós technikai problémákba ütközött, ami arra késztette, hogy a „képzéshez” Nvidia-csipeket, a „következtetéshez” pedig Huawei-csipeket használjon – mondták a források.
A fellépő problémák voltak a fő okai annak, hogy a modell bevezetése májusról elhalasztódott, mondta egy, a helyzetet ismerő személy, ami miatt a cég pozíciót vesztett riválisaihoz képest.

A képzés során a modell egy nagy adathalmazból tanul, míg a következtetés azt a lépést jelenti, amikor a képzett modellt felhasználják előrejelzések készítésére vagy válaszok generálására, például egy chatbot lekérdezésére. 

A DeepSeek nehézségei azt mutatják, hogy a kínai csipek még mindig le vannak maradva amerikai riválisaiktól kritikus feladatok teljesítésében. A technológiai önellátásra eszerint Kína még nem biztos, hogy képes. Iparági szakértők szerint a kínai csipek stabilitási problémákkal küzdenek, lassabb csipek közötti kapcsolatot biztosítanak és gyengébb szoftverekkel rendelkeznek, mint az Nvidia termékei.

Két forrás szerint a Huawei mérnökökből álló csapatot küldött a DeepSeek irodájába, hogy segítsen a vállalatnak az MI-csipjének felhasználásával az R2 modell fejlesztésében. Azonban a helyszínen lévő csapat ellenére a DeepSeek nem tudta sikeresen elvégezni az Ascend csip képzését, állítják a források.
A DeepSeek továbbra is együttműködik a Huawei-jel, hogy a modell kompatibilis legyen az Ascenddel a következtetéshez, mondták a források.

A BlackRock is beleáll Kínába: dolgozóik nem utazhatnak be céges eszközökkel – féltik az üzleti titkokat

Ajánlott videók

Továbbiak
3 perc
chip

Elképesztő kínai felsülés: a kínai mesterségesintelligencia-csodagyerek megbukott a kínai csipekkel

Mégsem érkezik a DeepSeek-MI új fejlesztése
7 perc
árrésstop

Terjed a magyar példa, ősszel Szerbiában is jön az árrésstop, több ezer termékre

A szerb árrésstop több ezer termékre terjed majd ki, azt várják tőle, hogy 15-20 százalékkal csökkennek az árak.
2 perc
diplomáciai csúcsüzem

Máris itt a földindulás a Trump–Putyin-csúcstalálkozó előtt: feloldják a szankciók egy részét az amerikaiak

Az Egyesült Államok ideiglenesen feloldott bizonyos, Oroszország ellen bevezetett szankciókat, hogy lehetővé tegye az orosz és az amerikai elnök pénteki találkozóját Alaszkában.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu