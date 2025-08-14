Hivatalos: hatalmas magyar akkugyárra bólintott rá Brüsszel

Elektromosjárműakkumulátor-gyár épülhet állami támogatással Magyarországon. A támogatás nagysága 264 millió euró, amelyet az Európai Bizottság már jóváhagyott az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályok szerint – tette közzé hírlevelében az Európai Bizottság.

A most támogatáshoz jutott Sunwoda beruházásának korábbi bejelentése – korábbi kép / Fotó: Soós Lajos

A támogatás készpénzből és adójóváírásból áll. A forrást a Sunwoda Hungary az 1,43 milliárd eurós beruházásához használhatja fel. A társaság az akkumulátorgyárat Nyíregyházán építi, zöldmezős projektként. A támogatás a közzétettek szerint arra ösztönzi, hogy beruházásait Magyarországra összpontosítsa, és járuljon hozzá Nyíregyháza gazdasági fejlődéséhez azáltal, hogy több mint 2500 közvetlen és több mint 470 közvetett munkahelyet teremt a régióban. A társaság lítiumion-akkumulátorcellákat fog gyártani, amelyek majd elektromos járműveket működtetnek.

Pont jó célt szolgál a támogatás

A bizottság az uniós állami támogatási szabályok, különösen az Európai Unió működéséről szóló szerződés alapján értékelte a magyar intézkedést. Ez lehetővé teszi, hogy a tagállamok támogassák Európa leghátrányosabb helyzetű területeinek gazdasági fejlődését a regionális támogatási iránymutatás alapján. A bizottság megállapította, hogy

az intézkedés hozzájárul a hátrányos helyzetű régió gazdasági fejlődéséhez, foglalkoztatásához és versenyképességéhez.

A támogatás szükséges és megfelelő.

A támogatás ösztönző hatással bír, mivel a kedvezményezett az állami támogatás nélkül nem valósította volna meg a projektet az Európai Gazdasági Térségben.

Az intézkedés arányos, mivel a magyarországi beruházás elindításához szükséges minimumra korlátozódik.

A támogatás nem haladja meg a magyar regionális támogatási térképen meghatározott támogatási intenzitás alapján kiszámított maximális támogatási összeget, és korlátozottan hat az EU-n belüli versenyre és kereskedelemre. Ennek alapján a bizottság jóváhagyta a magyar intézkedést az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályok alapján.

A Világgazdaság elsőzör 2022 májusában írt a beruházás frissen bejelentett előkészületeiről. Nem sokkal később újabb részletekre derült fény.