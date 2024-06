Átadták a felújított fiatfalvi Ugron-kastélyt

A székelyföldi hírportál helyszíni riportja szerint a Székelykeresztúrhoz közeli Fiatfalva évszázados kastélyának megmentéséért két évtizede harcolnak tulajdonosai, Ugron Éva és férje, Maróti Miklós. A 2019-2024 között, a magyar állam támogatásával zajló nagyszabású rekonstrukciós folyamat eredményeként ismét régi fényében pompázik az épületegyüttes.

A számos helybéli jelenlétében megtartott átadási ünnepségen Maróti Miklós elmondta: feleségével - aki egyike volt az épület örököseinek - 20 éve vásárolták meg a visszaszolgáltatott, akkor leromlott állapotú épületet. 2019-től a magyar állam támogatásával elkészítették a műemléki terveket, majd újabb jelentős összegű támogatás révén elkezdődött a felújítás.

"Most vagyunk annak a kapujában, hogy amit ide elképzeltünk 20 évvel ezelőtt, meg is valósítsuk, hogy meginduljon itt az élet, és sokan élvezhessék a kastély adta körülményeket" - idézte a Székelyhon a tulajdonost, aki köszönetet mondott a magyar állami támogatásért.

Lánszki Regő, az építési és közlekedési minisztérium építési államtitkára beszédében úgy fogalmazott, hogy a kastély tulajdonosai Kós Károlyhoz hasonló elhivatottsággal viselik gondját, miután megállították további romlását, felújították és új funkciót adtak neki.

"A házaspár, az elődökhöz csatlakozva, megtett mindent, hogy újabb évszázadokig álljon itt és működjön ez az ősi kastély, ezért nem is kérdés, hogy Magyarország kormánya jól döntött, amikor támogatta a felújítást. Ezzel újabb jelzést küldtünk arról, hogy számunkra fontos itt e földön is a magyar szó és a magyar kulturális örökség megmaradása" - idézte az államtitkárt a hírportál.

Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke megköszönte a tulajdonosoknak, hogy nemcsak megmentették, de a közösség szolgálatába is állították a kastélyt. Rámutatott, a műemlék épület története az erdélyi magyarság kettős küzdelmét is ábrázolja, mely egyrészt a múlt, az épített örökség visszaszerzésére, másrészt a jövő megtervezésére irányul. Aláhúzta, hogy az egyén egyedül sok mindenre képes, de családban, közösségben tud a nemzetéért alkotni. Koncz Hunor János, Székelykeresztúr polgármestere úgy vélte, az Ugron-kastély megújulásával a család megmutatta, hogy a történelmet, az épített örökséget meg lehet és meg is kell menteni.

A már korábban álló épület jelenlegi formáját 1817 körül nyerte el, amikor Mikó Miklós barokk stílusban újjáépítette. Az Ugron család birtokába 1866-ban került.

A román kommunista hatóságok által 1949-ben államosított, az állami gazdaság székhelyéül szolgáló kastélyt az Ugron-leszármazottak kapták vissza, és 2005-ben a családban értékesítették. 2010-ben a tetőszerkezet felújításával megállították a további romlását, majd a 2019-ben kezdődött projekt keretében újra közművesítették és felújították az épületet, restaurálták a keresztboltozatos történelmi pincét és a kápolnát, rendezték a reneszánsz kertet és az angol parkot. A felújított kastélyépület szálláshelyként és rendezvényközpontként üzemel.