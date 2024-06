Foci-Eb 2024: A Mercedes hazájában is pályára lép a magyar válogatott

A kölni debütálás után délebbre veszi az irányt a magyar válogatott, ugyanis június 19-én a házigazda Németország ellen, majd néhány nappal később a Skót válogatott ellen is a baden-württenbergi városban lépnek pályára. Ugyan ezek a meccsek még messze vannak, de

az időjárás-előrejelzés változatlanul csapadékos időt ígér.

Ami biztos, hogy az itthoni hőhullámnál hűvösebb lesz, ami nagy valószínűség szerint a csapatok számára alapvetően jó hír.

A Mercedes-Benz aréna / Fotó: AFP

Az aréna

Stuttgart a magyarok számára leginkább a minőségi autóiparáról lehet ismert.

A nagyjából 600 ezres városban van a Mercedes-Benz központja, a patinás autógyártó a stadion névadó szponzora is.

1933-ban építették a Mercedes-Benz arénát, amely a VfB Stuttgart otthona. A városi csapat a Bundesligában játszik, érdekesség, hogy a VFB 47 ezer tagjával Németország legnagyobb sportklubja. Emellett a Bundesliga örökös tabelláján az ötödik helyet foglalja el.

Közeli helyeken…

A magyar válogatott meccseire pillanatok alatt elfogytak a jegyek, hiába akartak tömegek kimenni az összecsapásokra. Ugyanakkor

azok a rajongók jártak a legjobban, akik Stuttgartba kaptak jegyet, ugyanis a délnémet város legalább kétórányi autózással közelebb van, mint Köln.

Stuttgartba – a pihenőidőket nem számolva – nagyjából kilenc óra alatt ki lehet érni. Persze ez az idő megnyúlik a határellenőrzések miatt, mostanra tisztázódott, hogy a német hatóságok a személyautókat is ellenőrizni fogják a torna ideje alatt. Az út Münchent is érinti, ahol mindenképpen érdemes megállni és megkóstolni a helyi söröket, nem mintha Stuttgartban nem lennének megfelelő nedűk…

Fotó: AFP

Kész metropolisz

Stuttgart a hatodik legnagyobb város Németországban,

közigazgatási határán belül valamivel több, mint 600 ezren laknak, de több mint 5 millióan élnek az agglomerációban,

a környék Németország legnagyobb, szinte egybefüggően lakott része. A város és térsége a alapján folyamatosan Európa húsz legfejlettebb régiója között van. Ez érthető is, ugyanis a Mercedes mellett a Porsche, a Bosch, és a Daimler AG székhelye is itt van.

Bár az egyik legnagyobb török kisebbség Kölnben él, Stuttgartban is sok a bevándorló. Már az ezredfordulón is lakóinak 40 százaléka és az öt év alatti gyerekek több mint fele külföldről származott. Reptere Németország hatodik legforgalmasabb légikikötője.

Fotó: AFP

Régi gyökerek

A város legalább olyan régi gyökerekkel rendelkezik, mint amennyire modern iparágak otthona. Fontos mezőgazdasági terület volt a Neckar-völgye már a Krisztus előtti időkben is, a Római Birodalom Kr. u. 83 környékén meghódította a területet, akkor vált Stuttgart regionális központtá. A mai Stuttgart alapjait a 10. században rakták le, 1806-tól a Württembergi Királyság központja volt.

A második világháborúban a város súlyos rombolást szenvedett el, a szövetségesek pusztító légitámadásokat mértek a városra és annak – már akkor is jelentős – gépjárműgyárára.

A világháború után azonban hamar újjáépítették, és ipari, illetve kulturális központtá vált, ahol egyetem is működik. Érdekesség, hogy a város újjáépítésekor a törmeléket a Birkenkopf nevű hegyre hordták, amely ennek következtében 42 métert emelkedett.