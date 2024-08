Pénztárcabarát megoldást kínál az Aldi a Szigeten, de vannak kivételek

Fesztiválinfláció: összehasonlítottuk a Sziget Aldi-árait egy belvárosi Aldi-üzlet áraival Idén is az Aldi üzemelteti a legnagyobb vegyesboltot a Szigeten. A kiskereskedelmi lánc híres arról, hogy kedvező árakkal várja a vásárlókat az egységeiben, most pedig az is kiderül, hogy a Sziget-lakók pénztárcája is megkönnyebbülhet-e a fesztivál ideje alatt.