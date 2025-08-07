Nincs vége: Trump kihirdette az újabb brutális vámot – rögtön kitört a sokk

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy 100 százalékos vámot vet ki a félvezető-importokra. A rendelkezés ugyanakkor nem vonatkozik azokra a cégekre, amelyek már az Egyesült Államokban gyártanak, vagy elkötelezték magukat amellett, hogy ott építenek üzemet – írj a Reuters.

Donald Trump 100 százalékos vámot jelentett be a külföldi chipimportra / Fotó: goran gjorovski / shutterstock

A lépés Trump azon törekvésének része, hogy visszahozza a gyártást az Egyesült Államokba.

Az amerikai elnök nyilatkozatával egy időben az Apple bejelentette, hogy további 100 milliárd dollárt fektet be hazai működésébe.

Az olyan cégek számára, mint az Apple, amelyek amerikai gyártást vállaltak, „nem lesz semmilyen díj” – mondta Trump az Ovális Irodában tartott sajtótájékoztatón. Ugyanakkor figyelmeztette a vállalatokat, hogy ne próbálják meg kijátszani őket ígéretekkel.

Ha valami oknál fogva azt mondják, hogy építenek, de nem építenek, akkor utólag kiszámoljuk, összeadjuk, és ki kell fizetniük – ez garantált.

Trump a legnagyobbaknak kedvez a chipipari vámmal

A bejelentés azonnali reakciókat váltott ki, több ország és iparági szervezet is aggodalmát fejezte ki. A Fülöp-szigetek félvezetőipari szövetségének elnöke, Dan Lachica szerint a terv „pusztító hatású” lenne az ország számára. Malajzia kereskedelmi minisztere, Tengku Zafrul Aziz pedig figyelmeztette a parlamentet, hogy ha a termékeik kevésbé lesznek versenyképesek az amerikai vámok miatt, az ország elveszítheti fontos exportpiacát.

A bejelentés kevésbé érinti viszont a tajvani TSMC-t, amely már rendelkezik amerikai gyártóüzemekkel, így az ügyfelei, például az Nvidia, várhatóan nem szembesülnek magasabb vámköltségekkel. Az Nvidia a következő négy évben több száz milliárd dollárt tervez amerikai chipgyártásba fektetni.

A nagy, tőkeerős cégek, amelyek megengedhetik maguknak az amerikai gyártást, profitálnak a legtöbbet. Ez a legnagyobbak túlélése

– magyarázta Brian Jacobsen, az Annex Wealth Management vezető közgazdásza a hírügynökségnek.

„Annyi komoly beruházás történt az Egyesült Államokban a chipgyártásba, hogy az ágazat jelentős része mentesülni fog a vám alól” – nyilatkozta Martin Chorzempa, a Peterson Institute for International Economics munkatársa.