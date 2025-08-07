Itt az újabb európai vírus: egyre terjed, most szóltak a szakértők, ezekbe az országokba már nem szabad utaznia bárkinek

Egyre több szakértők figyelmeztet arra, hogy a népszerű nyaralóhelyeken gyorsan terjed a chikungunya-vírus, amely súlyos fájdalmat és szervkárosodást is okozhat. A vírus eddig 250 000 embert fertőzött meg világszerte, és 90 haláleset is történt. A WHO és több európai egészségügyi szervezet sürgős intézkedéseket sürget. Habár ritkán halálos, a fertőzés hónapokig tartó ízületi gyulladáshoz vezethet és a terhes nőknek is veszélyben lehetnek – számolt be róla a Magyar Nemzet.

A chikungunya-vírust szúnyogok terjesztik / Fotó: Soumyabrata Roy / AFP

Az elmúlt hónapban a WHO sürgős cselekvésre szólított fel, miután világszerte robbanásszerűen megugrott a chikungunya-vírusfertőzések száma. A kínai hatóságok 10 000 esetet jelentettek, ebből 7000-et a déli Foshan városában, Kuangtung tartományban. 2025 elejétől kezdve járványokat jelentettek az Indiai-óceán szigetein, köztük Réunion, Mayotte és Mauritius területén – amelyek népszerű nyaralási célpontok. Július elején pedig Franciaországban is megjelent a chikungunya-láz.

Globálisan eddig mintegy negyed millió és 90 halálesetet regisztráltak 16 országban az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ adatai alapján. Bár aggasztónak tűnik a helyzet, de a szakértők szerint szerencsére nem valószínű, hogy ez lesz a következő világjárvány.

A vírust fertőzött szúnyog csípése terjeszti, emberről emberre viszont nem adható át. Szakértők szerint vannak olyan óvintézkedések, melyeket érdemes megfogadniuk a napfényes európai strandokra utazóknak. Például viseljünk bő, hosszú ujjú ruhát, amely elfedi a karokat és lábakat. Ez ideáis esetben legyen világos színű legyen, hogy lássuk, ha szúnyog szállt ránk.

A várandós nők esetében fontos, hogy a terhesség késői szakaszában ne utazzanak olyan helyekre, ahol a vírus jelen van, mivel ha a terhesség kései szakaszában fertőződik meg valaki, az veszélyt jelenthet a magzatra. A legnagyobb veszélyben az immunhiányos betegek, a kisgyermekek, az idősek és a krónikus betegséggel élők vannak.

