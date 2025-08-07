Elkezdte árazni a békét a részvénypiac, még Trump újabb vámbombája se zaklatta fel a befektetőket

Emelkedett az ázsiai részvénypiac csütörtökön, a japán részvények pedig rekordmagasságba szöktek, miután a kedvező amerikai gyorsjelentések és a Fed-kamatcsökkentési várakozások erősítették a befektetői hangulatot.
Az optimizmust tovább javította az a lehetőség, hogy Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozót tarthat az ukrajnai háború kapcsán – ez a hír a eurót is erősítette –, ugyanakkor árnyékot vetett az olajárak kilátásaira, mivel a kereskedők a Moszkvával szembeni további szankciók lehetőségét mérlegelték.
A font megőrizte erősödését, és egyhetes csúcs közelében maradt a Bank of England kamatdöntése előtt, amelytől az elemzők negyed százalékpontos kamatcsökkentést várnak.
A piacok nagyrészt figyelmen kívül hagyták Trump legújabb vámintézkedéseit, köztük az Oroszországtól származó olajvásárlások miatt India ellen bevezetett további 25 százalékos vámot. Az amerikai félvezetőimportra kilátásba helyezett 100 százalékos vám se tépázta meg a befektetők idegeit.
Bár a 100 százalékos vám megsemmisítőnek tűnik, a mentességek azon cégek számára, amelyek beruháznak az Egyesült Államokban – még ha még nem is kezdtek el termelni –, jelentősen csökkenthetik a gazdasági kitettséget
– idézi a Reuters a Barclays elemzését. Hozzátették azonban, hogy a mentességek mértéke nem világos, mert „természetesen nincsenek részletek”.
Úgy tűnik, hogy a Wall Street visszanyerte a lendületét
– írta Kyle Rodda, a Capital.com elemzője. „Ugyanakkor továbbra is fennállnak lefelé mutató kockázatok. A hivatalos adatokban egyre több negatív meglepetés tapasztalható” – tette hozzá. „Az értékelések is feszítettek, az előretekintő ár-nyereség arány (P/E) négyéves csúcson van. A kereskedelmi bizonytalanság pedig továbbra is fennáll.”
Az amerikai dollár csütörtökön tovább gyengült a főbb devizákkal szemben, mivel a Federal Reserve enyhébb monetáris politikájával kapcsolatos várakozások erősödtek – ezt támogatta több gyenge makrogazdasági adat, köztük a pénteki gyenge foglalkoztatási jelentés –, valamint Trump azon törekvése, hogy új, „galamblelkű”, vagyis lazább monetáris politikai irányvonalat képviselő jelölteket nevezzen ki a Fed vezetésébe. Jerome Powell jelenlegi Fed-elnök mandátuma jövő májusban jár le.
