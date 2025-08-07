Elkezdte árazni a békét a részvénypiac, még Trump újabb vámbombája se zaklatta fel a befektetőket

Emelkedett az ázsiai részvénypiac csütörtökön, a japán részvények pedig rekordmagasságba szöktek, miután a kedvező amerikai gyorsjelentések és a Fed-kamatcsökkentési várakozások erősítették a befektetői hangulatot.

Békét áraz a részvénypiac, a befektetők egyelőre nem idegeskednek Trump legújabb vámbombája miatt / Fotó: AFP

Az optimizmust tovább javította az a lehetőség, hogy Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozót tarthat az ukrajnai háború kapcsán – ez a hír a eurót is erősítette –, ugyanakkor árnyékot vetett az olajárak kilátásaira, mivel a kereskedők a Moszkvával szembeni további szankciók lehetőségét mérlegelték.

Egyelőre nem érdekli a vámháború a részvénypiacot

A font megőrizte erősödését, és egyhetes csúcs közelében maradt a Bank of England kamatdöntése előtt, amelytől az elemzők negyed százalékpontos kamatcsökkentést várnak.

A piacok nagyrészt figyelmen kívül hagyták Trump legújabb vámintézkedéseit, köztük az Oroszországtól származó olajvásárlások miatt India ellen bevezetett további 25 százalékos vámot. Az amerikai félvezetőimportra kilátásba helyezett 100 százalékos vám se tépázta meg a befektetők idegeit.

Bár a 100 százalékos vám megsemmisítőnek tűnik, a mentességek azon cégek számára, amelyek beruháznak az Egyesült Államokban – még ha még nem is kezdtek el termelni –, jelentősen csökkenthetik a gazdasági kitettséget

– idézi a Reuters a Barclays elemzését. Hozzátették azonban, hogy a mentességek mértéke nem világos, mert „természetesen nincsenek részletek”.

A japán Topix index 0,9 százalékkal történelmi csúcsra emelkedett,

a technológiai fókuszú Nikkei index is hasonló mértékben nőtt.

Tajvan részvényindexe 2,6 százalék ugrással több mint egyéves csúcsra emelkedett. Az idei évben amerikai beruházásokat bejelentő TSMC részvényei 4,4 százalékkal ugrottak meg.

A KOSPI 0,6 százalékkal erősödött, miután Dél-Korea fő kereskedelmi megbízottja közölte, hogy a Samsung Electronics és az SK Hynix nem esnek a 100 százalékos vám hatálya alá.

Hongkong Hang Seng indexe 0,5 százalékkal nőtt,

a kínai blue-chip részvények csak kis mértékben emelkedtek.

Az ausztrál részvények mérsékelten csökkentek, miután szerdán történelmi csúcsot értek el.

A páneurópai STOXX 50 határidős index 0,3 százalék emelkedést jelzett előre az európai tőzsdenyitásban.

Az amerikai részvényindexek határidős jegyzései is pozitívak voltak:

az S&P 500 0,2, a Nasdaq index szintén 0,2 százalékkal emelkedett.

Szerdán az S&P 500 index 0,7 százalékkal, a Nasdaq Composite 1,2 százalékkal emelkedett.

Úgy tűnik, hogy a Wall Street visszanyerte a lendületét

– írta Kyle Rodda, a Capital.com elemzője. „Ugyanakkor továbbra is fennállnak lefelé mutató kockázatok. A hivatalos adatokban egyre több negatív meglepetés tapasztalható” – tette hozzá. „Az értékelések is feszítettek, az előretekintő ár-nyereség arány (P/E) négyéves csúcson van. A kereskedelmi bizonytalanság pedig továbbra is fennáll.”