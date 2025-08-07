Figyelmeztetést adott ki a NAV: sok magyar nem is tudja, hogy szabálytalanul jelenti be a munkáltatója – most kibukott a módszer

Akik turisztikai idénymunkásként jelentették be alkalmazottjaikat, sok esetben hibáztak. A kedvezőbb adózáshoz ugyanis az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályain túl további két feltételnek is meg kell felelni, így például a strandbüfében, a fagylaltozóban dolgozókat nem lehet turisztikai idénymunkásként bejelenteni – derült ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Borsod vármegyei igazgatóságának eddigi ellenőrzéseiből.
2025. február elsejétől a közteher napi összege alkalmi munkánál 4400 forint, a turisztikai idénymunkánál 2200 forint. A munkáltatónak tehát nem mindegy, melyiket fizeti. A lehetőség csábító, ugyanakkor két követelményre figyelni kell:
A NAV emlékeztetett, hogy kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatásnak a jogszabályok szerint csak az idegenvezetői, a szálláshely-szolgáltatási, a tartós szálláshasználati szolgáltatási, a lovas szolgáltatói és az utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenység minősül. A munka pedig akkor szezonális jellegű, ha a szolgáltatás természete miatt, a munkaszervezéstől függetlenül az év valamely időszakához vagy időpontjához kötődik.
A nyári szezonban például kizárólag büfét, vízibicikli-kölcsönzőt vagy fagylaltozót üzemeltetőknél a második feltétel, az idényjelleg egyértelműen teljesül, azonban a tevékenységhez kapcsolódó első kritérium nem. Ezért ők az Efo tv. alapján turisztikai idénymunkást nem vehetnek fel, a dolgozóikat alkalmi munkavállalóként vagy az általános szabályok szerinti, határozott idejű munkaviszonyban foglalkoztathatják.
Az adóhatóság hozzátette, hogy az egész évben üzemelő szállodáknál, ahol a tevékenységhez kapcsolódó kritérium egyértelműen teljesül, az idényjelleg az összes körülmény vizsgálata alapján dönthető el.
A Borsod vármegyei revizorok 2025-ös ellenőrzéseik során 284 turisztikai idénymunkás esetében tárták fel, hogy alkalmi munkavállalóként lehettek volna csak foglalkoztathatók; 309 fővel kapcsolatban pedig azt állapították meg, hogy egyéb szabálytalanságok miatt kizárólag a munkaviszonyban alkalmazásuk lett volna lehetséges. A NAV ezúttal nem szankcionált, hanem felhívta a cégek figyelmét a hibák javítására. Az érintettek az adóhivatallal együttműködve az alkalmazottak bejelentését módosították, bevallásaikat önellenőrizték, és ennek eredményeként 17 086 430 forintot fizettek meg.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.