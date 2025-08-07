Riasztást adott ki a hatóság a magyaroknak: senki ne vásárolja meg ezt a vitamint – súlyos az egészségügyi kockázat

Lakossági közérdekű bejelentés alapján hatósági ellenőrzést folytat a Drops of Nature márkanév alatt, eladásra kínált „Myco Gumivitamin” megnevezésű termékkel kapcsolatban a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és a Pest Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya.
Az NKFH tájékoztatása szerint a lakossági közérdekű bejelentés felhívta a hatóságok figyelmét a közösségi médiában (TikTok, Facebook) terjedő reklámokra. A „Myco-Magyarország” felhasználói néven közzétett videókban a terméket az ADHD tüneteinek (figyelemzavar, hiperaktivitás, túlzott mozgásigény, időbeosztási nehézségek) enyhítésére alkalmas szerként mutatják be. A felületen jelenleg több mint 30 ilyen reklám található.
A magyar nyelvű weboldalon a termékhez fűzött tájékoztatás a következő állításokat tartalmazza: ADHD tüneteinek enyhítése, kiegyensúlyozottság, emésztésjavítás, mentális egészség, stresszcsökkentés, energiaszint-növelés – ezek a kijelentések azonban túllépik az élelmiszerek esetén jogszerűen közölhető egészségre vonatkozó állításokat, mivel az élelmiszerek esetében betegségmegelőző, tünetenyhítő vagy gyógyító hatás tulajdonítása tiltott.
A fogyasztóvédelem szerint a termék weboldalon feltüntetett magyar elnevezése megtévesztő, ugyanis a készítmény összetétele szerint vitaminokat egyáltalán nem tartalmaz. Fő összetevői különböző gombák, valamint a Withania somnifera (Ashwagandha) növény gyökerének kivonata. A hatósági ellenőrzés fényt derített arra, hogy nem csak a termékkel kapcsolatos tájékoztatás, hanem a termék összetevői miatt is aggályos a készítmény. Több olyan gombát tartalmaz – például Trametes versicolor (L.) Lloyd (Lepketapló), Inonotus obliquus (Fr.) Pilát (Chaga) – melyek élelmiszer kategóriában összetevőként felhasználva „új élelmiszernek” (novel food) minősülnek nem csak Magyarországon, hanem az Európai Unió egész területén. Ezen élelmiszer-összetevők csak külön engedélyezési eljárás után kerülhetnek élelmiszerekben felhasználásra, amely engedéllyel az említett gombák jelenleg nem rendelkeznek, így felhasználásuk jogszerűtlen.
Az Ashwagandha kivonat napi ajánlott mennyisége (500 milligramm) szintén meghaladja a Magyarországon biztonságosnak ítélt szintet. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) által kiadott negatív lista alapján a növényi anyag napi megengedett mennyisége 250 mg lenne. Ráadásul a felhasznált kivonat koncentrációja miatt a tényleges mennyiség akár nagyságrendekkel nagyobb lehet, ami komoly élelmiszer-biztonsági kockázatot jelent. A túladagolás tünetei lehetnek: hányás, hasmenés, hasi görcsök, pajzsmirigyproblémák.
A hatóságok felhívták a figyelmet arra, hogy a termék megjelenése és ízesítése, valamint a megtévesztő tájékoztatás túlfogyasztásra ösztönözhet, ez pedig tovább növeli az egészségügyi kockázatot. Hozzátették, hogy a weboldalon nem szerepel a gyártó vagy forgalmazó adata, amely jogszabály szerint kötelező elem. Emellett az eltúlzott pozitív vásárlói értékelések is manipulációra utalnak.
A hatósági vizsgálat jelenleg is folyamatban van, a termék vásárlása nem javasolt!
Mivel a termék forgalmazása vélhetően határon átnyúló tevékenység, a hatósági intézkedések (weboldal és közösségi hirdetések letiltása) kivitelezése időigényesebb lehet. Ezért a hatóság felhívja a lakosság figyelmét, hogy ne vásárolják és ne fogyasszák el a Drops of Nature márkanév alatt forgalmazott MYCO organic & functional mushroom gummies-t (MYCO Gumivitamint).
Kiemelték, hogy ha valaki evett a termékből, és a fogyasztása után egészségügyi panasz jelentkezett, forduljon azonnal háziorvoshoz, és értesítse az NKFH-t.
A fogyasztóvédelem tanácsai a biztonságos vásárláshoz:
A hatóságok szerint a természetes összetétel nem garancia a biztonságra – különösen érzékeny fogyasztói csoportok (gyermekek, várandós nők, szoptató anyák, gyógyszert szedők) esetében.
