Kína megkapta a végső fenyegetést Amerikától: most Peking válaszára vár a világ

Donald Trump folytatja vámháborúját, ezúttal az orosz–ukrán háború kapcsán. Az Amerikai Egyesült Államok elnöke ugyanis kijelentette, hogy fontolóra veszi a büntetővámok kivetésének lehetőségét nemcsak India, hanem más, orosz olajat vásárló országok ellen is, és Kína is ebbe a körbe tartozik.

Donald Trump határozott üzenet küldött: Kína is újabb büntetővámot kaphat / Fotó: Brendan Smialowski / AFP

Az Ukrinform ukrán hírportál tudósítója szerint az elnök erről szerdán, a Fehér Házban nyilatkozott újságíróknak.

„Sokkal több ország fog szerepelni a listán, több másodlagos szankciós is kivethetünk” – válaszolta Trump arra a kérdésre, hogy eddig miért csak Indiával szemben vetett ki büntetővámokat, miközben más országok is vásárolnak olajat Oroszországtól.

Később, amikor közvetlenül rákérdeztek a Kína elleni szankciók esetleges bevezetésének lehetőségéről, Donald Trump annyit válaszolt, hogy ez is lehetséges.

Az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok ezt megtette Indiával, így más országokkal is megteheti. Az egyik ilyen ország pedig Kína lehet.

Nem hozott áttörést Donald Trump amerikai elnök követének, Steve Witkoffnak a moszkvai látogatása, legalábbis erre utal, hogy a Fehér Ház újabb 25 százalékos vámmal sújtja Indiát az orosz olaj vásárlása miatt.

A Fehér Ház bejelentése alig pár órával követi azt, hogy Witkoff Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt az Ukrajnában zajló háború lezárásáról. Korábban Trump azzal fenyegette Moszkvát, hogy másodlagos vámokkal fogja sújtani az orosz olaj vásárlóit, ha nem születik tűzszünet az orosz–ukrán háborúban. Bár az eredeti határidő péntek volt, a Witkoff látogatása után bejelentett indiai vámok arra utalnak, hogy nem született áttörés a tárgyalásokon. Ugyanakkor a másodlagos vámok 25 százalékos szintje elmarad az amerikai elnök által belengetett 100 százalékos szinttől.