Nem számolják fel az 50 forintot a visszaváltós palackokra a Szigeten

Nem számolják fel a vendégeknek a használt palackok visszaváltási árát – árulta el a Sziget Fesztivál főszervezője. Kádár Tamás elmondta, hogy a kötelező visszaváltás feladta nekik a leckét, de az idei Szigeten ettől az extra tételtől eltekintenek.

Nem számolja fel az ötvenforintos betétdíjat a Sziget / Fotó: MTI

Ekkora mennyiségben ezt nem lehet megoldani, így mi úgy döntöttünk, hogy a visszaváltás árát nem számoljuk fel a látogatóknak

– mondta el Kádár Tamás a Blikknek.

Sziget, a számok bűvöletében

A Sziget a napi 95 ezres befogadóképességével Magyarország tizedik legnagyobb „városa”, ahová több mint száz országból érkeznek vendégek, és az 52 programhelyszínen 54 országból érkező, összesen mintegy 600 fellépő produkcióit láthatjuk a hat nap alatt. A fellépők között lesz majd 200 hazai koncert és előadás, sok produkció érkezik az Egyesült Királyságból, Franciaországból, Németországból, Hollandiából, 29 fellépő jön az USA-ból, de van szenegáli, indiai, tanzániai, új-zélandi és az afrikai Beninből érkező produkció is.

Újítás, hogy a koncertek jobb élvezhetősége érdekében eltűnik a közönségtér közepén álló keverőtorony (FOH), ehelyett a nézőtér két szélén álló kisebb építmény veszi át a szerepét. Szabadtéri fesztiválon ilyen méretben, ilyet még senki nem csinált Magyarországon. A fesztivál idején 46 kilométer ideiglenes víz- és szennyvízcsatorna épült ki, ami a 132 darab vizes konténert szolgálja ki, és több mint 500 darab zuhanyállás fogadja a vendégeket.

A Sziget területén 85 italt árusító egység és 80 ételt forgalmazó büfé áll a látogatók szolgálatába. A Sziget italárai még kedden kiszivárogtak Redditre, az itallistáról ebben a cikkünkben írtunk.

A Sziget létrehozásához négy különböző tulajdonossal kötöttek a szervezők területhasználati megállapodást, összesen több mint 300 millió forint értékben,

és legalább hét engedélyező hatósággal való együttműködésre van szükség a rendezvény jogszerű működéséhez.

A Szigeten több kemping is áll a fesztiválozók szolgálatára, különböző szintű szolgáltatásokkal, és figyelmet fordítva a kerekesszékkel érkezőkre is, a higiénés szolgáltatásokat és az akadálymentesítést is szem előtt tartva, szerte a Szigeten.

Kialakítottak egy 0–24 órában elérhető egészségügyi központot is a fesztivál idejére, több mint 200 fős személyzettel, orvosokkal, ápolókkal, helperekkel és mentőautókkal, valamint a hozzájuk tartozó személyzettel. A Sziget „kórházban” a kisebb sérülések és egyéb panaszok ellátása mellett akár röntgenvizsgálatot is tudnak végezni. A biztonságra a nap 24 órájában több száz fős biztonsági és további rendvédelmi szolgálat ügyel, és egy tűzoltócsapat is szolgálatot teljesít. Az irányítást ellátó, úgynevezett vezetési törzsben részt vállalnak meteorológusok, tűzoltók, a fegyveres erők képviselői, valamint operátorok.