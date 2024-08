Visszaváltási panaszokat zúdítottunk a Mohura

Gyűlik a szeméthegy, vonzó a kényelmes parkoló

Arra is van panasz, hogy az automaták nem veszik be azokat a flakonokat, amelyeket a vevők szerint vissza kellene venniük. Ilyenkor a vevő nyakán maradnak. A vevő ki is dobná azokat az automaták melletti szelektív hulladékgyűjtőbe, de nem mindig tudja. A hulladékgyűjtőket ugyanis olyan ritkán ürítik, hogy sok boltban bokáig kell a szemétben állni az automaták körül.

A Mohuhoz érkezett bolti visszajelzések szerint is túl nagy terhelés éri egyes boltok automatáit, és a mellettük lévő hulladékpalack-gyűjtőket. A nagyobb boltok automatáit sokkal több palack visszaváltására akarják használni, mint amennyit az adott bolt forgalmaz. Ennek ugyanaz a magyarázata, mint ami a korábbi visszaváltásnál volt: a lakosok szívesebben viszik oda vissza a dobozaikat, üvegjeiket,

ahol nagy parkoló van,

kényelmesebben megállhatnak,

rövidebb távon kell vinniük a nagy, bár könnyű szatyraikat.

Vásárolni viszont szívesen mennek a kisebb boltokba is. Ne felejtsük el, országosan máris napi 3,5 millió palackról van szó. A Mohunál emlékeztettek arra is, hogy a társaság üzemeltetési díjat fizet a boltoknak az automaták után, és fizet minden visszaváltott palackért.

A Mohunál újból megismételték: tart a boltokkal közös tanulási szakasz, javulás várható.