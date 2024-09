Marad az eső, ázunk és fázunk a hétvégén

Pénteken borult vagy erősen felhős idő lesz, és több helyen esőre, záporra, sőt keleten zivatarra is lehet számítani. A középső és nyugati országrészekben erős, olykor viharos széllökések is előfordulhatnak. Kiadós mennyiségű csapadék is eshet, ezért érdemes felkészülni a nedves, csúszós utakra. Az eső és a viharos szél miatt a közlekedési feltételek jelentősen romolhatnak, különösen a nyugati és középső régiókban – írta a Köpönyeg. Javasolt kisebb sebességgel, a látási viszonyoknak megfelelően vezetni, és a viharos időjárás miatt felkészülni a váratlan forgalmi helyzetekre. 10 és 28 fok között alakul a hőmérséklet, a tartósan esős nyugati tájakon lesz a leghidegebb.

Az esernyő hasznos útitárs lesz az esős hétvégén / Fotó: Shutterstock

Szombaton hazánk időjárását egy mediterrán ciklon határozza meg. Az ég erősen felhős vagy borult lesz. A reggeli órákban átmenetileg szünetelhet a csapadék, de késő délelőttől észak, északkelet felől újabb kiadós esőzés várható többfelé. A nappali hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul. Az északnyugati szél megerősödik, helyenként viharos széllökések is előfordulhatnak.

Vasárnap erősen felhős vagy borult marad az ég, a nap folyamán kevés esély mutatkozik napsütésre. Az éjszaka folyamán és a délelőtti órákban országszerte kiadós esőre kell számítani. Délutántól azonban a csapadék intenzitása fokozatosan gyengül, és egyre kevesebb helyen várható eső. Az északnyugati szél különösen a Dunántúlon válik erőssé, sok helyen viharos széllökésekre lehet számítani. Az ország más területein előbb délkeleti, majd északkeleti irányból érkező szél fúj, itt is előfordulhatnak időnként erős lökések. A nappali maximumok általában 9 és 15 fok között várhatók.

Hétfőn a felhőzet szakadozottabb lesz, de összességében továbbra is borongós időre számíthatunk. Csapadék inkább a délutáni órákban fordulhat elő, szórványosan eső és zápor formájában. Az északnyugati, északi szél sok helyen megerősödik, helyenként viharos széllökések is kísérhetik. A nappali hőmérséklet 13 és 20 fok közé emelkedik, az enyhébb értékek délnyugaton, a hűvösebbek északon várhatók.