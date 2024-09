A SpaceX történelmet ír: megtörténik a világ első magánűrsétája –a finanszírozó milliárdos teszteli a felszerelést

Csütörtökön két űrhajós a SpaceX Polaris Dawn küldetésén végrehajtja az első, teljes mértékben magánfinanszírozású űrsétát. Jared Isaacman milliárdos és a SpaceX alkalmazottja, Sarah Gillis ki fognak lépni a Crew Dragon űrkapszulából, hogy egy kétórás lebegés során 700 kilométeres magasságban végezzék a feladataikat. Ez az orbitális pálya közel kétszerese a Nemzetközi Űrállomás (ISS) magasságának.

A SpaceX történelmet ír: megtörténik a világ első magánűrsétája / Fotó: AFP

A legfontosabb cél a SpaceX új űrruháinak tesztelése, amelyeket az űrsétákra terveztek, és

hosszú távon akár a Holdra és a Marsra is eljuttathatják az űrhajósokat.

Anna Menon és Kidd Poteet, a küldetés két további tagja az űrkapszulában maradnak, és 36 tudományos kísérletet végeznek el a küldetés ötnapos időtartama alatt. Az űrséta eseményeit és a legfrissebb híreket élőben is követhetjük: a Crew Dragon belsejében a végső ellenőrzéseket végzik a kabin dekompressziója előtt. A küldetés parancsnoka, Jared Isaacman a jobb oldalon látható, aki egyben a küldetés fő támogatója is – írja a The Independent.

Watch Dragon’s first spacewalk with the @PolarisProgram’s Polaris Dawn crew https://t.co/svdJRkGN7K — SpaceX (@SpaceX) September 12, 2024

Elstartolt az elmúlt évtizedek legfontosabb űrutazása

Kedd reggel elstartolt a Polaris Dawn űrmisszió: a SpaceX Dragon űrkapszula négyfős legénységgel útnak indult a floridai Kennedy Űrközpontból. Az utat eredetileg augusztusra tervezték, de kisebb technikai problémák miatt halasztani kellett. A küldetés vezetője a milliárdos amerikai üzletember, Jared Isaacman, aki finanszírozta az űrutazást.