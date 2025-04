Kikötői robbanás Iránban: egyre nő a halálos áldozatok száma

Legkevesebb 40-re emelkedett a halálos áldozatok és több mint 1200-ra a sérültek száma annak a hatalmas robbanásnak a következtében, amely szombaton történt a dél-iráni Bandar-Abbász város kikötőjében, nagy valószínűséggel a nem megfelelően tárolt vegyi anyagok miatt – közölte vasárnap az IRIB állami műsorszolgáltató.

A kikötői robbanás helyszíne a sűrű, fekete füsttel szombaton / Fotó: AFP

Mohammed Dsamalian, az iráni parlamenti egészségügyi bizottságának helyszínen látogatást tett tagja – akit az MTI idézett – borzalmas jelenetekről számolt be.

A halottak közül egyeseket a súlyos égési sérülések miatt nem is lehetett azonosítani, így DNS-mintákat kell venni tőlük

– mondta az ILNA hírügynökségnek nyilatkozva. Hozzátette, hogy 280 súlyos sérültről tud, akik közül több mint 120-an sürgősségi műtétre szorultak. Dsamalian szerint az orvosok attól tartanak, hogy a halottak száma még emelkedhet.

Még mindig nem tudni pontosan, mi okozta a kikötői robbanást

Korábban a vörösfélhold 28 halottról és 100 körüli sérültről adott hírt, akik közül húsz embert intenzív osztályon ápoltak. Hoszein Zafari, az iráni válságkezelő központ szóvivője az ILNA iráni hírügynökségnek nyilatkozva azt mondta, hogy a konténerekben - feltehetően nem megfelelően - tárolt vegyi anyagok robbanhattak fel. Zafari szerint a válságkezelő központ vezetője korábbi helyszíni ellenőrzések során figyelmeztette a kikötőt, és jelezte, hogy veszélyt jelenthetnek az ott tárolt anyagok.

Az iráni kormány szóvivője annyit közölt: bár nem kizárt, hogy a vegyi anyagok okozták a robbanást és az azt követő tüzet, egyelőre nem lehet teljes bizonyossággal megállapítani, mi állt pontosan a háttérben.

Az állami televízió kizárta, hogy valamilyen energetikai infrastruktúra miatt következett be a robbanás, illetve, hogy az energetikai infrastruktúra károsodott volna.

Óriási, és nagyon fontos kikötőről van szó

Maszúd Peszeskján iráni elnök elrendelte, hogy indítsanak vizsgálatot az ügyben. A Sahíd Radzsí nevű kikötő az Iránba irányuló konténerszállítmányok fő rakodóhelye, ahol évente mintegy 80 millió tonna árut kezelnek, emellett olajtartályokkal és egyéb petrolkémiai létesítményekkel is rendelkezik. A közösségi médiában közzétett videókon sűrű, fekete füst gomolygott a robbanás után. Több kilométeres körzetben betörtek az épületek ablakai a detonáció erejétől, és a robajt a kikötőtől 26 kilométerre délre fekvő Kesm szigetén is hallani lehetett. A robbanás után keletkezett tűz oltása még vasárnapra virradóra is zajlott, helikopterekről és repülőgépekről zúdítottak vizet a lángokban álló területre.