Státuszszimbólum vagy önkifejezés? A luxusmárkák a 21. században összetett szerepet töltenek be a társadalomban, hiszen az emberek többsége arra vágyik, hogy kimutathassa, mennyi pénze van, még akkor is, ha ez gyakran nem áll összhangban a valós anyagi lehetőségeikkel. Pár éve egy Louis Vuitton öv még talán azt jelentette, hogy a viselője nem szenved anyagi gondoktól, de ma már automatikuson egyfajta ellenszenvet vált ki az emberekből, mivel azt jelenti, hogy az öv tulajdonosa valószínűleg az egyik alsóbb osztályba tartozik. Ironikus, hogy egyesek képesek ezeket a termékeket részletfizetésre megvásárolni, és felmerülhet bennünk, hogy egy-egy ilyen termékért hány étkezést hagynak ki.

A luxus, ami csak a leggazdagabbaké / Fotó: Ernestos Vitouladitis / Shutterstock

A listánk ötödik helyén a Birkin foglal helyet. A táska egy véletlen találkozásból született, és története visszanyúlik egészen 1983-ig. Jean-Louis Dumas, a Hermes akkori vezérigazgatója és Jane Birkin színésznő egymás mellé kerültek egy repülőn. Birkin elmondta Dumas-nak, hogy nehéz praktikus, zsebes, de szép táskát találni, és a vezérigazgató megígérte, hogy készítenek egyet. Az első fekete, rugalmas bőrből készült modell megszületett 1984-ben, a terveit még a repülőn vázolták fel. A táskát csak hosszas várakozás után lehet megvásárolni, és egyfajta személyes kapcsolat kialakítása is szükséges a márkával – a Hermes történetéről bővebben a the VOU oldalán olvashatunk.

A negyedik a sorban az egyedi megrendelésre készült luxusautó. Ehhez a kategóriához tartozik a Ferrari, a Rolls-Royce, a Bentley vagy a Porsche. A példa kedvéért vizsgáljuk meg a Ferrarit. A márka az 1950-es években elindította a Tailor Made programját, ami által teljes mértékben egyedi tervezésű lehet az autójuk. Ennek a folyamatnak az első és legfontosabb feltétele a vásárlói előélet, tehát a márkahű vásárlók előnyben vannak. Érdemes tisztában lenni az emberi kapcsolatok fontosságával is, hiszen a márkakereskedő indítja el a vevőt a Tailor Made útján. A vevő köteles egy bizonyos összeget vagyis letétet kifizetni, majd a kereskedő elküldi a jármű specifikus leírását a gyárnak elbírálásra. Ha a Ferrari elfogadja a megrendelést, a vevő felvételt nyer a programba, és ezáltal bekerül egy szűk és elit vásárlói körbe.