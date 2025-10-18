Fontos bejelentést tett a MÁV: pótlóbuszok közlekednek vasárnaptól az egyik fontos vonalon - itt van minden tudnivaló
A MÁV közleménye hangsúlyozta, hogy a 106-os vasútvonal nem szűnik meg, csak a térségben zajló munkahelyteremtő beruházásoknak jobban megfelelő, új nyomvonalat kap. Így egy érintett pályaszakasz elbontását, valamint az új nyomvonal előkészítését és megépítését követően visszatér ide a vonatközlekedés – a MÁV csoport szándékai szerint a korábbinál jobb menetrendi kínálat és általános szolgáltatási színvonal mellett. A pótlóbuszok ideiglenesen állnak forgalomba.
A MÁV weboldalán menetrendekkel, továbbá a buszmegállók vasútállomásoktól való távolságát is ábrázoló térképekkel segítik a buszokkal és az útvonalakkal kapcsolatos tájékozódást, eligazodást.
Október 19-től, Debrecen és Nagykereki között már minden vonat helyett pótlóbuszokkal biztosítják az utazást.
A buszok órás ütemben közlekednek kora reggeltől késő estig, de betétjáratok és gyorsjáratok is segítik a rugalmasabb eljutást, sőt a hajnali és késő éjszakai utazási lehetőséget is fenntartják a buszokkal.
A buszos pótlást előzetesen egyeztették a térség polgármestereivel, akik elfogadták az ideiglenes pótlást és forgalmi rendet. Az elavult vonatoknál sokkal korszerűbb, klimatizált és a szigorúbb kibocsátási normáknak megfelelő, környezetbarát működésű Euro 6-os motorral szerelt buszokat állítanak forgalomba a pótlásra.
Gyorsabbak a vonatnál a pótlóbuszok
A közlemény szerint, az átmeneti vasúti szünetelésnek további, az utazók számára ugyancsak előnyös oldala, hogy a buszjáratokkal akár félórával is rövidülhet a menetidő:
- a vonatok jelenlegi mintegy 100 perces menetidejéhez képest a minden állomást és megállót érintő S506-os buszok menetideje 78 perc,
- a Derecskét nem érintő G506-os járatoké és a csúcsidőben az M35-ös autópályán közlekedő X506-os buszok menetideje 72 perc,
- a jellemzően csúcsidőben, rövidebb útvonalon közlekedő Z506-os buszok menetideje pedig mindössze 56 perc.
A megállási helyek nem módosulnak egy kivételével: Konyár vasútállomás helyett a könnyebben megközelíthető Konyár, Sóstói utca 14. megállóban állnak meg a buszok. Az utasok számára fontos, hogy a pótlóbuszok többsége csatlakozik a Tokaj és a Nyírség InterCitykhez, így a továbbutazást is biztosítjuk a megszokott távolsági vonatokkal.
A pótlóbuszokon az Autóbusz üzletszabályzat és az Autóbuszos Helyközi és Helyi Díjszabás előírásai érvényesek. A vasútvonalra elővételben megváltott menetjegyek az érvényességi idejükön belül felhasználhatók a buszokon.
A Debrecen–Nagykereki vonal a Debrecen–Berettyóújfalu–Biharkeresztes–Nagyvárad vasúti kapcsolat kiépítésekor éled majd újjá, az új nyomvonal véglegesítését, a közbeszerzési eljárásokat, majd pedig a kivitelezést követően. A fejlesztésre vonatkozó tervek szerint a – részben 160 km/órás sebességre kiépítendő – nagyberuházás során a 106-os vonal is új nyomvonalat kap, amely Debrecen és Sáránd között, mintegy 11 kilométeres szakaszon párhuzamosan halad majd a létrejövő Debrecen–Nagyvárad-vasútvonallal.
Az előkészület során a terveket számos szereplő bevonásával egyeztetik: helyi önkormányzatok, Debrecen városa, a nagy munkaadók, az állami szervezetek, hatóságok és a MÁV, továbbá természetesen a projekt irányítója, az Építési és Közlekedési Minisztérium is részt vesz a folyamatban.