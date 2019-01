A szakácsok és az orvosok bére is nagyot nőtt tavaly

A nehézgépkezelők, az autóbuszvezetők, a szakácsok és az orvosok bére nőtt a leginkább 2018-ban. A Fizetesek.hu Világgazdaságnak összeállított listái szerint tavaly a különböző igazgatók mellett a pilóták és az orvostanácsadók kerestek a legjobban.

A nehézgépkezelők, az autóbuszvezetők és a (betanított) munkások bére nőtt leginkább az elmúlt évben a Fizetesek.hu adatbázisa szerint. A Világgazdaságnak összeállított listájuk szerint ezen foglalkozások bruttó bére 26 százalékkal nőtt 2017-ről 2018-ra.

Szintén jelentősen, mintegy negyedével nőtt a szerelők, boltvezetők és ingatlanügynökök átlagos bruttó keresete az elmúlt évben. Az első tízbe befértek a szakácsok és az orvosok is.

Pozíció 2017 (forint) 2018 (forint) Különbség Nehézgépkezelő 177 300 223 400 26 % Munkás 169 700 213 600 26 % Autóbuszvezető 228 100 286 400 26 % Szerelő/összeszerelő 186 900 234 500 25 % Boltvezető / Telephelyvezető 256 000 319 700 25 % Ingatlanügynök 295 000 368 000 25 % Szakács 197400 242900 23 % Szerviztechnikus 242 700 296 500 22 % Orvos 356 100 435 000 22 % Hitelügyintéző specialista 258 600 315 800 22 %

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) októberre vonatkozó adatai szerint a bruttó átlagkereset 327,1 ezer forint volt, ami 10,8 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban.

A január–októberi időszakban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók nemzetgazdasági szintű átlagos bruttó keresete 324,4 ezer forint volt, közfoglalkoztatottak nélkül számolva 336,1 ezer forint.

A KSH adatai szerint a bruttó átlagkereset a pénzügyi, biztosítási tevékenység gazdasági ágban volt a legmagasabb (597,2 ezer forint), míg a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén a legalacsonyabb (209,9 ezer forint).

Pilóták az élmezőnyben

A 2018-as kereseti rangsor élén ezúttal is a vezérigazgatói pozícióban lévők állnak: a cégvezérek átlagkeresete meghaladta 1,6 millió forintot. Jól fizet az IT is, de a „konkrétabb” pozíciók közül a pilóták 1 millió forintot meghaladó keresete lóg ki a leginkább. Az igazgatók közé még az orvostanácsadók fértek be a 945,1 ezer forintos bruttó átlagkeresetükkel.

Pozíció Havi bruttó átlagbér (forint) Vezérigazgató 1 630 700 Országigazgató 1 315 300 IT-igazgató 1 066 500 Pilóta 1 022 200 Ügyvezető igazgató 997 500 Orvostanácsadó 945 100 Gazdasági/pénzügyi igazgató 906 600 Műszaki igazgató 896 500 Kereskedelmi igazgató 882 800 Logisztikai igazgató 876 400 Termelési igazgató 868 700 IT-menedzser 825 600

150 ezer forint közelébe nő 2019-ben a minimálbér

Varga Mihály pénzügyminiszter a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának december 30-i ülését követő vasárnapi doorstep sajtótájékoztatón jelentette be a jövő évi minimálbér összegét: a munkaadók és munkavállalók képviselői arról egyeztek meg a kormánnyal, hogy 2019-ben és 2020-ban is 8-8 százalékos emelés lesz.

A minimálbér bruttó összege így 149 ezer forint, a garantált bérminimum pedig bruttó 195 ezer forint lesz 2019-ben.