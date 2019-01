Csaknem ezerötszázan váltak milliomossá

Négy számsorsjátéknál is milliós nagyságrendű alapjátékot regisztrált heti átlagban tavaly a Szerencsejáték Zrt., a lista élén 3,4 millióval az örök kedvenc ötös lottó végzett. Az elmúlt évben 1462-en lettek milliomosok, négyen pedig mil­liárdosok.

Bár ma már a Szerencsejáték Zrt. értékesítésének csaknem felét a sportfogadás adja, továbbra is fontos bevételi csatornát képviselnek a forgalom mintegy harmadáért felelő számsorsjátékok. Az állami játékszervező 2018-as pénzügyi eredményei még nem ismertek, de ha a 2017-ben 13 százalékos növekedéssel elért 436 milliárd forintos forgalom után tavaly is két számjegyű bővüléssel zárt a társaság, akkor akár a 480-490 milliárdos sávba is beléphetett.

A számsorsjátékokkal kapcsolatban a Világgazdaság érdeklődésére arról tájékoztatott a Szerencsejáték Zrt., hogy

az elmúlt évben öt különböző változatra is milliós nagyságrendben érkeztek be alapjátékok.

Az ötös lottót nem lehet letaszítani a népszerűségi rangsor éléről, heti 3,4 millió alapjátékkal végzett az élen, megelőzve a Puttót (2,1 millió), a hatos (1,65) és a skandináv lottót (1,35). A száz­ezres nagyságrendű szelvényszámot generáló játékok táborában az Eurojackpot a legfajsúlyosabb tényező heti átlag 600 ezer alapjátékkal, maga mögé utasítja a Kenót (550 ezer), a Jokert (510) és a Luxort (360) is. Ehhez a listához magyarázatképp annyit érdemes hozzáfűzni, hogy a számsorsjátékok zöme heti sorsolású, a Kenó viszont napi játék, a Puttónál pedig egy héten több mint ezer sorsolást is tartanak ötperces gyakorisággal.

Lapunk kérésére a Szerencsejáték Zrt. összesítette, hogy tavaly négy lottójáték 1462 játékost tett milliomossá, közülük négyen ráadásul milliárdossá váltak. A legtöbb, 1090 milliomos az ötös lottón született, köztük ketten lettek milliárdosok. Az Eurojackpot 78 szerencsés fogadót tett milliomossá, köztük egy játékos 5+1 találatával milliárdos lett. Az 5+1 találatosok közül egyébként kivétel nélkül mindenki legalább milliomos lett, az 5 találatot elérők közül 11-en, a 4+2 találatosok közül pedig 47-en könyvelhettek el hét számjegyű nyereményt.

A Joker 23 telitalálatosának mindegyike ugyancsak milliomos lett, a 242 öttalálatos pedig egyaránt 1,3 millió forintot kasszírozott. A hatos és a skandináv lottón telitalálatra volt szükség a milliomosok „klubtagságához”, az előbbinél 10, az utóbbinál 19 játékos mondhatta el ezt magáról, igaz, a hatos lottó adott egy milliárdost is.

A teljes cikk a Világgazdaság pénteki számában olvasható