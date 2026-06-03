Abszurdisztán: nem létező embereket soroznak be katonának Ukrajnában papíron, hogy teljesítsék a kvótát
A hivatalos rendőrségi jelentés szerint az egyik járási hadkiegészítő iroda munkatársai kezdték el feltölteni az adatbázisokat fiktív információkkal. A különös lépésre azért került sor, hogy a toborzók teljesíteni tudják a szigorú mozgósítási elvárásokat. Az ügy másik fontos aspektusa a kvóták mellett az ukrán rendszert mélységében átszövő, rendszerszintű korrupció kérdése.
A nemzetközi sajtó már évek óta hangos a besorozások körüli botrányoktól, mint ismert, a toborzótisztek rendszeresen kereskednek a felmentésre jogosító igazolásokkal.
Az ukrán fantomhadtest esete
Az érintett hadkiegészítő parancsnokság vezetője 162 esetben követett el csalást, míg a helyettese 108 nem létező személyt toborzott a fantomhadtestbe, annak érdekében, hogy javítsanak a mozgósítási statisztikákon − számolt be a botrányos történetről a Kárpáti Igaz Szó.
A hatóságok hivatalosan ugyan nem erősítették meg, hogy pontosan melyik kárpátaljai iroda érintett, de helyi beszámolók szerint a Munkácsi járásról lehet szó.
Korrupció a toborzásban
Az évek óta háborúban álló országban a mozgósítást övező korrupció nem egyetlen központilag irányított rendszerként működik, sokkal inkább egymástól független szervezetek laza kooperációjaként, melynek mozgatórugója a pénz.
A toborzótisztek tulajdonképpen élet-halál urai, mivel ha valakit szolgálatra alkalmatlannak minősítenek, akkor elkerüli a frontszolgálatot.
Olyan is előfordul, hogy bizonyos személyeket egyáltalán nem vesznek nyilvántartásba, de arra is volt már példa, hogy valakit egy biztonságosabb beosztás felé tereltek, távol a harcoktól vagy a legvéresebb frontszakaszoktól.
Mivel ez nem egy központosított rendszer, hanem egy korrupt ökoszisztéma, amelyben az aktőrök saját akaratukból vesznek részt, ezért ennek felszámolása rendkívüli kihívás. A kiskapuk kihasználásának lehetőségét a papíralapú dokumentáció, a készpénzalapú társadalom, illetve a toborzók széles jogköre is segíti, míg az emberek és a családok félelme katalizátorként működik.
A kormány erőfeszítései kevés sikert hoztak
Miközben Ukrajna csak nemzetközi segítséggel képes folytatni a háborút Oroszországgal szemben, valamint az állam működése is külföldi forrásoktól függ, a nemzetközi szereplők igyekeznek nyomás alá helyezni Volodimir Zelenszkij kormányát a korrupció visszaszorítása érdekében.
Az ukrán rendőrség májusban tartott razziát 16 régióra kiterjedően a helyi toborzóirodákban, a látottak pedig a hatóság rutinos szakembereit is meglepték. A házkutatások során olyan nagy értékű, feltehetően korrupciós pénzből vásárolt vagyonelemek kerültek elő, mint:
- a legmodernebb Tesla modellek
- és drága luxusmotorok,
- továbbá a nyomozók hatalmas mennyiségű készpénzre és hamis szerződésekre is bukkantak.
Néhány esetben a korrupció tulajdonképpen hivatalosan folyt, előkerült olyan dokumentum is, amely egymillió hrivnya (nagyjából 6,9 millió forint) vissza nem térítendő támogatásról szól.
A toborzásokat átszövő korrupció egyik eklatáns példája az odesszai Jevhen Boriszov esete, akinek családja a háború alatt több spanyolországi luxusingatlanra is szert tett, továbbá volt olyan tiszt is, aki néhány év leforgása alatt több mint 45 millió hrivnya (megközelítőleg 310 millió forint) vagyont halmozott fel.
Az ukrán kormány ugyan látszólag igyekszik tenni a korrupció ellen, de az a toborzóirodák esetében gyakorlatilag piaci alapon működik, így az intézkedések kevés sikert hoznak. Volodimir Zelenszkijnek ez hatalmas problémát okozhat a közeljövőben, mivel a Nemzetközi Valutaalap (IMF ), valamint az Európai Unió igen rossz szemmel nézi a nemzetközi vagyon magánkézbe történő kiszivattyúzását a gazdasági összeomlás szélén táncoló ország rendszereiből.
A fantomhadtest soha nem lesz harcra fogható
Ukrajna már a háború előtt is demográfiai gondokkal küzdött, a véres harcok következtében pedig a lakosságszám vészesen lecsökkent. Az emberek egy része elmenekült az országból, a munkaképes, valamint besorozható férfiak száma pedig a véres harcok miatt megcsappant.
Amellett, hogy a folyamat erősen erodálja az ország fertilitási rátáját a védelmi képességeket is gyengíti.
A toborzóirodáknak a korrupció mellett az is problémát jelent, hogy egy véges és rohamosan csökkenő bázissal kell dolgozniuk, ezért az elnyúló konfliktus hamarosan kimeríti az utánpótlást.
Habár a modern hadszíntér a pilóta nélküli eszközök és a kifinomult tüzérségi rendszerek miatt átalakult, magasan automatizálttá vált, a területszerzéshez és -megtartáshoz továbbra is katonákra van szükség, a fantomhadtest pedig soha nem lesz harcra fogható.
A demográfiai sokkhatás hamarosan kényszerlépésekre ösztönözheti a döntéshozókat. Kirilo Budanov, az elnök hivatalának vezetője már a migrációs politika szélsőséges liberalizációját is lehetőségként vetette fel egy üzleti fórumon, amelynek egyik fő témája az országban tomboló munkaerőhiány volt.