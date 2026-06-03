Abszurdisztán: nem létező embereket soroznak be katonának Ukrajnában papíron, hogy teljesítsék a kvótát

A hivatalos rendőrségi jelentés szerint az egyik járási hadkiegészítő iroda munkatársai kezdték el feltölteni az adatbázisokat fiktív információkkal. A különös lépésre azért került sor, hogy a toborzók teljesíteni tudják a szigorú mozgósítási elvárásokat. Az ügy másik fontos aspektusa a kvóták mellett az ukrán rendszert mélységében átszövő, rendszerszintű korrupció kérdése.

Nem létező embereket soroznak be Ukrajnában / Fotó: Anadolu via AFP

A nemzetközi sajtó már évek óta hangos a besorozások körüli botrányoktól, mint ismert, a toborzótisztek rendszeresen kereskednek a felmentésre jogosító igazolásokkal.

Az ukrán fantomhadtest esete

Az érintett hadkiegészítő parancsnokság vezetője 162 esetben követett el csalást, míg a helyettese 108 nem létező személyt toborzott a fantomhadtestbe, annak érdekében, hogy javítsanak a mozgósítási statisztikákon − számolt be a botrányos történetről a Kárpáti Igaz Szó.

A hatóságok hivatalosan ugyan nem erősítették meg, hogy pontosan melyik kárpátaljai iroda érintett, de helyi beszámolók szerint a Munkácsi járásról lehet szó.

Korrupció a toborzásban

Az évek óta háborúban álló országban a mozgósítást övező korrupció nem egyetlen központilag irányított rendszerként működik, sokkal inkább egymástól független szervezetek laza kooperációjaként, melynek mozgatórugója a pénz.

A toborzótisztek tulajdonképpen élet-halál urai, mivel ha valakit szolgálatra alkalmatlannak minősítenek, akkor elkerüli a frontszolgálatot.

Olyan is előfordul, hogy bizonyos személyeket egyáltalán nem vesznek nyilvántartásba, de arra is volt már példa, hogy valakit egy biztonságosabb beosztás felé tereltek, távol a harcoktól vagy a legvéresebb frontszakaszoktól.

Mivel ez nem egy központosított rendszer, hanem egy korrupt ökoszisztéma, amelyben az aktőrök saját akaratukból vesznek részt, ezért ennek felszámolása rendkívüli kihívás. A kiskapuk kihasználásának lehetőségét a papíralapú dokumentáció, a készpénzalapú társadalom, illetve a toborzók széles jogköre is segíti, míg az emberek és a családok félelme katalizátorként működik.

A kormány erőfeszítései kevés sikert hoztak

Miközben Ukrajna csak nemzetközi segítséggel képes folytatni a háborút Oroszországgal szemben, valamint az állam működése is külföldi forrásoktól függ, a nemzetközi szereplők igyekeznek nyomás alá helyezni Volodimir Zelenszkij kormányát a korrupció visszaszorítása érdekében.