Egy év alatt csaknem 60 százalék, nem rossz; folyamatosan erősödik a kisrészvény a kertek alatt
Van a pesti börzén egy kisrészvény, amely az elmúlt 12 hónapban csaknem 60 százalékkal, egészen pontosan 56 százalékkal erősödött, s a céget követő elemzőcég szerint még mindig emelkedhet a papír árfolyama.
Növekvő nyereség, gigaosztalék
Magyarország vezető geotermikus hőenergia-termelője, azaz a PannErgy – merthogy erről a tőzsdei cégről van szó – részvényeit tavaly ilyenkor még 1510 forintért is meg lehetett venni, a keddi záróára pedig már 2360 forint volt. S a kurzus emelkedése nagyjából egyenletes volt az elmúlt évben.
A miskolci és győri geotermikus projekteket futtató cég március végén publikált 2025-ös éves jelentése mindenesetre beigazolta az addigi ralit, és előkészítette a részvények további drágulását, hiszen a társaság
- árbevétele 2024-hez mérten 7,5 százalékkal, 8,75 milliárd forintra nőtt,
- míg az adózott nyereség – a kedvező pénzügyi eredménynek is köszönhetően – bő ötödével ugrott meg, 1,7 milliárd forint fölé.
Az április 30-án megtartott éves rendes közgyűlés pedig 2022 óta először osztalékfizetésről is határozott, mégpedig a köztes években hoppon maradt részvényesek örömére
összesen 1,85 milliárd forint visszaosztásáról döntöttek.
Azaz az osztalék valamelyest még a nettó nyereséget is túlszárnyalja, ezért a cégvezetésnek az előző években felhalmozott eredménytartalékhoz is hozzá kell nyúlnia a határozat teljesítése érdekében.
Az egyetlen szépségfolt csupán az, hogy a részvényenként 138 forintos visszaosztásnak – amely 2022-ben mindössze 18,1 forint volt – csak a kisebbik, 850 millió forintos részét fizetik ki idén, s azt is csak október derekán, a fennmaradó részt pedig csupán 2027. március 8-án vághatják zsebre a befektetők.
Mi szól még a kisrészvény mellett?
Kérdés, hogy a növekvő nyereségen és az osztalékon kívül mi szól még a részvény mellett.
Nos, a PannErgy részvényeit követő OTP Global Markets a vállalat első negyedéves termelési jelentése alapján kiemeli, hogy rekordmagasságú első negyedévi hőértékesítést ért el, bár némileg elmaradt a vezetőség publikus célkitűzésétől.
A menedzsment emellett megerősítette a cég korábban közzétett, 2026-os EBITDA-várakozását, amely a tavalyi 4,18 milliárd forintról 4,3–4,45 milliárd forint közé nőhet, míg az OTP 4,38 milliárd forintra becsüli.
Ebből pedig az következik, hogy jövőre elvileg még magasabb osztalékkal számolhatunk, mivel a PannErgy idén elfogadott osztalékpolitikája szerint az EBITDA 50 százalékáig fizethetnek a részvényeseknek. Ez természetesen pusztán felső határ, amitől lefelé el lehet térni, ám az idei kifizetés mértéke alátámasztja az osztalék arányos növelésére spekuláló gondolatmenetet.
Mindezek alapján Szemán Ákos, az OTP elemzője fenntartotta a részvények 2546 forintos célárát, valamint vételi ajánlását. A keddi záróárhoz mérten tehát további 8 százalékos prémiumot rejthetnek a papírok.
A befektetők optimizmusát indokolhatja még a zöldenergia iránti megnövekedett kereslet, illetve ha valóban sikerül az országnak EU-s forrásokhoz jutnia, ebből bőven juthat zöldenergia-beruházásokra is. A PannErgy üzemelteti ugyanis Magyarország legnagyobb geotermikus rendszereit, amelyek több tízezer lakás és ipari fogyasztó – köztük Győrött az Audi – zöldhőellátását biztosítják.
Az energia pedig manapság hiánycikk, a nyugat-európai tőzsdéken is nagyot ment például a francia TotalEnergies vagy az olasz ENI.
Végül pozitívan hathat az árfolyamra az MNB érlelődő alapkamat-csökkentése is, bár ez valamennyi defenzív részvényre igaz.