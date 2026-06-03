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tőzsde
PannErgy
energia

Egy év alatt csaknem 60 százalék, nem rossz; folyamatosan erősödik a kisrészvény a kertek alatt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Hosszú idő után fizet osztalékot az energiacég, ám afféle óvatos duhajként csöpögtetik a pénzt. Az elemző szerint a rali dacára van még tartalék a kisrészvényben.
Murányi Ernő
2026.06.03, 12:54
Frissítve: 2026.06.03, 13:31

Van a pesti börzén egy kisrészvény, amely az elmúlt 12 hónapban csaknem 60 százalékkal, egészen pontosan 56 százalékkal erősödött, s a céget követő elemzőcég szerint még mindig emelkedhet a papír árfolyama.

KISRÉSZVÉNY
Folyamatosan erősödik a kisrészvény a kertek alatt / Fotó: PannErgy

Növekvő nyereség, gigaosztalék

Magyarország vezető geotermikus hőenergia-termelője, azaz a PannErgy – merthogy erről a tőzsdei cégről van szó – részvényeit tavaly ilyenkor még 1510 forintért is meg lehetett venni, a keddi záróára pedig már 2360 forint volt. S a kurzus emelkedése nagyjából egyenletes volt az elmúlt évben.

A miskolci és győri geotermikus projekteket futtató cég március végén publikált 2025-ös éves jelentése mindenesetre beigazolta az addigi ralit, és előkészítette a részvények további drágulását, hiszen a társaság 

  • árbevétele 2024-hez mérten 7,5 százalékkal, 8,75 milliárd forintra nőtt, 
  • míg az adózott nyereség – a kedvező pénzügyi eredménynek is köszönhetően – bő ötödével ugrott meg, 1,7 milliárd forint fölé.  

Az április 30-án megtartott éves rendes közgyűlés pedig 2022 óta először osztalékfizetésről is határozott, mégpedig a köztes években hoppon maradt részvényesek örömére 

összesen 1,85 milliárd forint visszaosztásáról döntöttek. 

Azaz az osztalék valamelyest még a nettó nyereséget is túlszárnyalja, ezért a cégvezetésnek az előző években felhalmozott eredménytartalékhoz is hozzá kell nyúlnia a határozat teljesítése érdekében.

Az egyetlen szépségfolt csupán az, hogy a részvényenként 138 forintos visszaosztásnak – amely 2022-ben mindössze 18,1 forint volt – csak a kisebbik, 850 millió forintos részét fizetik ki idén, s azt is csak október derekán, a fennmaradó részt pedig csupán 2027. március 8-án vághatják zsebre a befektetők.

Mi szól még a kisrészvény mellett?

Kérdés, hogy a növekvő nyereségen és az osztalékon kívül mi szól még a részvény mellett.

Nos, a PannErgy részvényeit követő OTP Global Markets a vállalat első negyedéves termelési jelentése alapján kiemeli, hogy rekordmagasságú első negyedévi hőértékesítést ért el, bár némileg elmaradt a vezetőség publikus célkitűzésétől.

A menedzsment emellett megerősítette  a cég korábban közzétett, 2026-os EBITDA-várakozását, amely a tavalyi 4,18 milliárd forintról 4,3–4,45 milliárd forint közé nőhet, míg az OTP 4,38 milliárd forintra becsüli.     

Ebből pedig az következik, hogy jövőre elvileg még magasabb osztalékkal számolhatunk, mivel a PannErgy idén elfogadott osztalékpolitikája szerint az EBITDA 50 százalékáig fizethetnek a részvényeseknek. Ez természetesen pusztán  felső határ, amitől lefelé el lehet térni, ám az idei kifizetés mértéke alátámasztja az osztalék arányos növelésére spekuláló gondolatmenetet.

Mindezek alapján Szemán Ákos, az OTP elemzője fenntartotta a részvények 2546 forintos célárát, valamint vételi ajánlását. A keddi záróárhoz mérten tehát további 8 százalékos prémiumot rejthetnek a papírok.

 PANNERGY részvény
PANNERGY részvény13:49:07
Árfolyam: 2 360 HUF 0 / 0 %
Forgalom: 1 957 470 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A befektetők optimizmusát indokolhatja még a zöldenergia iránti megnövekedett kereslet, illetve ha valóban sikerül az országnak EU-s forrásokhoz jutnia, ebből bőven juthat zöldenergia-beruházásokra is. A PannErgy üzemelteti ugyanis Magyarország legnagyobb geotermikus rendszereit, amelyek több tízezer lakás és ipari fogyasztó – köztük Győrött az Audi – zöldhőellátását biztosítják. 

Az energia pedig manapság hiánycikk, a nyugat-európai tőzsdéken is nagyot ment például a francia TotalEnergies vagy az olasz ENI.

Végül pozitívan hathat az árfolyamra az MNB érlelődő alapkamat-csökkentése is, bár ez valamennyi defenzív részvényre igaz.  

 

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