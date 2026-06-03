Egy év alatt csaknem 60 százalék, nem rossz; folyamatosan erősödik a kisrészvény a kertek alatt

Van a pesti börzén egy kisrészvény, amely az elmúlt 12 hónapban csaknem 60 százalékkal, egészen pontosan 56 százalékkal erősödött, s a céget követő elemzőcég szerint még mindig emelkedhet a papír árfolyama.

Folyamatosan erősödik a kisrészvény a kertek alatt / Fotó: PannErgy

Növekvő nyereség, gigaosztalék

Magyarország vezető geotermikus hőenergia-termelője, azaz a PannErgy – merthogy erről a tőzsdei cégről van szó – részvényeit tavaly ilyenkor még 1510 forintért is meg lehetett venni, a keddi záróára pedig már 2360 forint volt. S a kurzus emelkedése nagyjából egyenletes volt az elmúlt évben.

A miskolci és győri geotermikus projekteket futtató cég március végén publikált 2025-ös éves jelentése mindenesetre beigazolta az addigi ralit, és előkészítette a részvények további drágulását, hiszen a társaság

árbevétele 2024-hez mérten 7,5 százalékkal, 8,75 milliárd forintra nőtt,

míg az adózott nyereség – a kedvező pénzügyi eredménynek is köszönhetően – bő ötödével ugrott meg, 1,7 milliárd forint fölé.

Az április 30-án megtartott éves rendes közgyűlés pedig 2022 óta először osztalékfizetésről is határozott, mégpedig a köztes években hoppon maradt részvényesek örömére

összesen 1,85 milliárd forint visszaosztásáról döntöttek.

Azaz az osztalék valamelyest még a nettó nyereséget is túlszárnyalja, ezért a cégvezetésnek az előző években felhalmozott eredménytartalékhoz is hozzá kell nyúlnia a határozat teljesítése érdekében.

Az egyetlen szépségfolt csupán az, hogy a részvényenként 138 forintos visszaosztásnak – amely 2022-ben mindössze 18,1 forint volt – csak a kisebbik, 850 millió forintos részét fizetik ki idén, s azt is csak október derekán, a fennmaradó részt pedig csupán 2027. március 8-án vághatják zsebre a befektetők.

Mi szól még a kisrészvény mellett?

Kérdés, hogy a növekvő nyereségen és az osztalékon kívül mi szól még a részvény mellett.

Nos, a PannErgy részvényeit követő OTP Global Markets a vállalat első negyedéves termelési jelentése alapján kiemeli, hogy rekordmagasságú első negyedévi hőértékesítést ért el, bár némileg elmaradt a vezetőség publikus célkitűzésétől.