A versenyképesség mint nemzeti stratégiai tartalék

A VG Vélemények rovatában egy hónappal ezelőtt a hazai vízgazdálkodásról írtam, mint nemzeti stratégiai tartalékról. A sort a versenyképességgel, az e téren lévő, eddig ki nem aknázott lehetőségekkel folytatom.

A versenyképesség alapja a kilencmillió főt meghaladó hazai népesség / Fotó: LightField Studios / Shutterstock

A nemzetközi és a hazai összehasonlító versenyképességi elemzések a hazai gazdaság reális helyzetét mutatják be: jelentős problémákkal és hiányosságokkal, másrészt jóval kisebb mértékű előnyökkel és erősségekkel együttesen. Az összkép a 2020-as évek derekán kritikus, lehangoló és változásért kiáltó. Magyarország a svájci IMD versenyképességi rangsora alapján a 2022–2024 közötti időszakban – a vizsgált 67 ország között – minden területen rontotta pozícióját, és az 54. helyre sodródott. Ez 2025-ben némileg javult (a 48. helyre lépett elő), azonban pozíciója a legtöbb vonatkozásban elmarad a rendszerváltáskor élenjáró másik két országhoz (Csehország, Lengyelország) képest. Amíg évtizedekkel korábban ők, a kelet-közép-európai, volt szocialista országok jelentették a referenciaalapot, addig az elmúlt másfél évtizedben a balkáni államok (Románia, Bulgária, illetve kisebb mértékben Horvátország) vették át ezt a szerepet. A Balkán mint referenciakörnyezet tévút hazánk számára, különösen annak geopolitikai-történeti összefüggéseit vizsgálva. A versenyképességet illetően a Fülöp-szigetekkel és Botswanával egy szinten – nem ez volt kétszáz évvel ezelőtt Széchenyi István vagy száz éve Bethlen István álma hazánk jövőjéről.

A versenyképesség javítása alapvető érdekünk

A versenyképesség terén való érdemi és tartós előrelépés nemcsak az ország gyarapodásának, kiegyensúlyozott fejlődésének záloga, hanem az ún. közepes fejlettség csapdájából történő kitörés útja is egyben. „Mozgósítása” a társadalmi-gazdasági élet valamennyi aktorának egy irányba mutató és egységes cselekvésén múlik.

A versenyképességi tartalék mobilizálását az egyes kormányzati programok időről időre célként fogalmazzák meg: legutóbb 2024-ben fogadta el az Orbán-kormány Magyarország versenyképességi stratégiáját a 2024 és 2030 közötti időszakra.

E stratégia számos résznél megfogalmazásában, bizonyos helyzetekből adódó intézkedések kijelölésében helyes következtetésre jut, azonban az átfogó következtetések levonását megkerüli, illetve azok problémáit alulértékeli, bagatellizálja. Ez annak a következménye, hogy nem tud túllépni (nem akart túllépni) a megelőző közel másfél évtized rutinszerű gyakorlatán, jó (vagy jónak gondolt), de a változó környezetben már nem „időtálló” intézkedésein, továbbá elkerüli a szembenézést az általa generált problémákkal. A nemrég újonnan felállt kormány gazdaságfejlesztési stratégiájának reflektálnia kell a versenyképességi kihívásra.